Tra le soap opera più longeve e seguite, sono in molti a chiedersi quanto guadagnino gli attori di Un posto al sole. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

La prima puntata di Un posto al sole è andata in onda il 21 ottobre 1996. Da allora ne è passato di tempo, e ancora oggi la soap continua a tenere incollati davanti allo schermo tantissimi telespettatori.

Le vicende che coinvolgono i vari personaggi, infatti, sono in grado di suscitare grande interesse, con le puntate di Un posto al sole che sono ormai diventate, per molti, un vero e proprio appuntamento fisso. La brutta notizia è che probabilmente la soap perderà la prima serata e verrà trasmessa nel pomeriggio anche se la notizia al momento non è ufficiale.

Ambientata a Napoli, ricordiamo, si tratta della prima soap opera interamente prodotta in Italia, e anche la più longeva. Molti degli attori, quando hanno iniziato a recitare nella soap, erano ancora dei bambini. Ormai adulti, sono riusciti a creare con i telespettatori un legame davvero unico, tanto che molti sono curiosi di sapere qualcosa in più su di loro, come ad esempio quanto guadagnano. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni in merito.

Erano bambini oggi sono adulti, quanto guadagnano ad Un posto al sole: le cifre che non ti aspetti

Chiunque segua Un posto al sole, conosce senz’ombra di dubbio tutti i personaggi della nota soap opera e le vicende che hanno visto loro coinvolti nel corso di questi anni. Ormai sul piccolo schermo dal 1996, infatti, le puntate si Un posto al sole sono diventate un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con molti che si chiedono, ad esempio, quanto guadagnino gli attori.

Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i compensi degli attori di Un posto al sole. Visto l’enorme successo riscosso nel corso degli anni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti.

A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli attori della soap percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana, a seconda del gradimento e della popolarità del loro personaggio. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito ai compensi degli attori di Un posto al sole.