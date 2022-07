In casa nostra comanda lui, fa il bello e il cattivo tempo: ecco il migliore

Il protagonista assoluto del momento. L’elettrodomestico che oggi riesce a togliere la scena a tutti gli altri presenti in casa nostra.

Questo periodo dell’anno particolarmente caldo già di per se, considerato il mese e tutto il resto sta dimostrandosi molto più “fastidioso” di quanto si potesse immaginare. Un caldo assolutamente insopportabile che da più settimane ormai si è letteralmente impossessato del nostro paese. In questi casi la maggior parte dei cittadini, quando può, prova a contrastare l’afa con un impianto di climatizzazione.

Il caldo torrido di questi giorni non è certo amico delle aree non climatizzate. Si tratti di luoghi pubblici o privati. Il climatizzatori in certe situazioni secondo la maggior parte dei cittadini è assolutamente obbligatorio. Proprio in questo periodo dell’anno, cosi come prevedibile aumentano a dismisura le istallazioni nelle singole abitazioni di apparecchi di climatizzazione. Una moda secondo molti, secondo altri una vera e propria necessità.

I cittadini, dunque, in questo periodo dell’anno partono senza alcun freno verso la ricerca della giusta offerta per ritrovarsi in casa un climatizzatore possibilmente economico che assicuri prestazioni di un certo livello. I negozi di elettrodomestici allo stesso già da prima dell’estate impiantano vere e proprie campagne promozionali per favorire chiaramente la vendita di climatizzatori spesso a condizioni estremamente vantaggiose per i potenziali clienti.

In casa nostra comanda lui, fa il bello e il cattivo tempo: i modelli migliori sul mercato

Il primo passo da compiere nella scelta del climatizzatore perfetto per casa nostra riguarda la presa in considerazione della superficie che si intende coprire attraverso il raggio d’azione dello stesso elettrodomestico. In questo senso il parametro da prendere in considerazione assolutamente il BTU, cioè il British Thermal Unit. Parliamo di una unità di misura energetica principalmente utilizzati nei paesi anglosassoni. Esempio: per climatizzare una stanza con una superficie fino a 10 metri quadri servirà un climatizzatore con una potenza di almeno 5000 Btu/h.

Una stanza con una superficie che va dai 15 ai 25 metri quadri necessiterà di una potenza almeno 9000 Btu/h mentre una da 25 a 40 di una da 12 mila Btu/h. Una stanza da 40 a 50 metri quadri avrà bisogno di una potenza da 15 mila Btu/h mentre una da 50 a 60 metri quadri una da 18000 Btu/h. Chiaramente altra valutazione da fare assolutamente è quella relativa al punto della stanza in cui installare il condizionatore.

Altroconusumo, noto portale di informazione fortemente incentrato sulla tutela dei cittadini, ha fornito una attenta analisi circa i migliori climatizzatori presenti sul mercato. L’ LG F09MT.NSM / F09MT.U24 si piazza al primo posto con un punteggio complessivo di 84 punti. Inoltre il climatizzatore in questione risulta essere anche la migliore scelta green. Classe energetica estiva è A+++ così come quella invernale. Il prezzo gravita intorno ai 1850 euro. Il migliore da acquistare è invece il TOSHIBA RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E con un punteggio di 79 punti. Prezzo circa 1200 euro. Classe energetica A+++ sia in inverno che in estate. Uno dei climatizzatori che rappresenta una ulteriore ottima scelta green è poi il MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG (classe A+++).

Da non sottovalutare inoltre il DAIKIN FTXM25R / RXM25R (PERFERA) con punteggio di 76 punti uno tra i migliori in assoluto dopo i vari testi ai quali si è sottoposti i vari elettrodomestici. Classe energetica estiva ed invernale è A+++. In ultimo con 74 punti, altra scelta potenzialmente interessante per ciò che riguarda l’affidabilità ed altri fattori è il DAIKIN FTXA25AW / RXA25A.

Numerosi insomma gli esemplari di climatizzatori acquistabili che garantiscono oltre che un ottimo rapporto qualità prezzo anche una impostazione che consente di avere praticamente zero impatto sull’ambiente. Il caldo è torrido, le giornate si allungano ed un ottimo climatizzatore è assolutamente indispensabile in casa nostra. Le offerte abbondano, non resta che approfittarne.