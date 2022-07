Amazon acquisti in rete, pagati a rate: un’occasione da non farsi sfuggire

È tornata la giornata mondiale dello shopping, ovvero l’Amazon Prime Day 2022. Un ottimo metodo per fare acquisti in rete, pagando a rate.

Il pagamento dilazionato permette di effettuare acquisti e suddividere l’importo da pagare, per un determinato numero di rate. In questo modo, il cliente ha la possibilità di acquistare anche quei prodotti che sono troppo costosi per le proprie tasche. Questo metodo di pagamento è ormai accessibile per gli acquisti su numerosi e-commerce. È questo il caso della Amazon Prime Day 2022, ovvero la giornata mondiale dello shopping digitale che concede anche i pagamenti rateizzati.

Come ogni anno, anche per il 2022, Amazon ha organizzato la giornata globale dello shopping. Si tratta di una grande opportunità, che permette ai clienti Amazon di acquistare prodotti a prezzi scontati.

Manca davvero poco al grande giorno, quando Amazon permetterà di pagare i propri acquisti a rate. Le date da segnare sul calendario sono il 12 e il 13 luglio 2022: sarà possibile acquistare prodotti a prezzi davvero convenienti.

Amazon Prime Day 2022: di cosa si tratta e come funziona

Tra il 12 e il 13 luglio 2022 si terrà un evento mondiale chi avviene, ormai, ogni anno. Ci stiamo riferendo alla Amazon Prime Day: il giorno in cui i clienti Amazon avranno la possibilità di acquistare prodotti a prezzi scontati e beneficiando della dilazione di pagamento.

Le offerte top dureranno dalle 24 alle 48 ore, ma ci saranno anche delle offerte lampo la cui durata va dalle 6 alle 12 ore. Coloro che sono abbonati al servizio prime avranno diritto alla consegna gratuita, che sarà effettuata nel più breve tempo possibile.

Come funziona la rateizzazione dei prezzi Amazon

Per dare la possibilità ai propri clienti di acquistare l’oggetto del desiderio, Amazon ha pensato ad una super promozione che si tiene ogni anno nel mese di luglio. L’Amazon Prime è indirizzato solo agli abbonati del colosso delle vendite on-line, che notoriamente hanno anche diritto alla spedizione gratuita.

Quest’anno l’evento cadrà tra il 12 e il 13 luglio, ma in realtà le offerte iniziano già qualche giorno prima.

L’iniziativa di Amazon nasce da una collaborazione con Cofidis, una società di credito, che permetterà ai clienti e-commerce di pagare in maniera rateizzata.

Di fatto, la partnership permette ad Amazon di sfruttare la linea CreditLine di Cofidis. Si tratta della compagnia di credito che permette ai utenti di scegliere la durata della rateizzazione, fino a un massimo di 24 mesi.

In questo modo, gli utenti Amazon avranno l’opportunità di acquistare i loro prodotti preferiti a tasso zero. Tuttavia, in quest’ultimo caso la rateizzazione massima concede una durata di 10 mesi.

Sono davvero tanti i prodotti in offerta sul sito Amazon, per i quali accedere ad una rateizzazione del pagamento può rappresentare un ottimo compromesso. In particolare, la dilazione sarà valida per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon.

Come attivare la rateizzazione creditline di Cofidis

Per attivare la dilazione di pagamento offerta da CreditLine di Cofidis bisogna seguire quattro passaggi. L’utente dovrà innanzitutto selezionare i prodotti per i quali è possibile beneficiare di tale servizio e aggiungerli al carrello. La spesa minima deve essere di almeno €100 e non può superare i €1.500.

È necessario selezionare CreditLine come metodo di pagamento. In questo modo, l’utente sarà automaticamente indirizzato al sito web della compagnia di credito. Per avviare la procedura di rateizzazione occorre inserire i dati richiesti,

Se le informazioni inserite sono corrette, l’utente riceverà immediatamente una risposta e l’importo sarà addebitato sul proprio conto corrente, il primo giorno del mese o non prima di 25 giorni dalla data di spedizione.

I tempi della spedizione sono quelli tipici previsti da Amazon. Per l’attivazione della rateizzazione è importante avere a portata di mano la carta d’identità, la patente e la tessera sanitaria.