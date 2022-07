Telepass Plus, occasione da non perdere: 6 mesi gratis e tante altre promo

Con Telepass Plus è in arrivo una grande offerta che permetterà di usufruire di tutti i servizi offerti da Telepass, compresi 6 mesi gratuiti.

Telepass è il famoso apparecchio che permette di evitare le code al casello delle autostrade. Si tratta di un importante vantaggio, per tutti gli automobilisti che guidano stesso sulle autostrade italiane. A breve è in arrivo una super offerta conosciuta con il nome di Telepass Plus, che permetterà di beneficiare di una serie di servizi e vantaggi.

Grazie a Telepass Plus gli automobilisti possono evitare le code ai caselli, riducendo i tempi di percorrenza. Tuttavia, questo è solo uno dei vantaggi di servizio Telepass, infatti, permette di accedere ai parcheggi convenzionati, di risparmiare sul pedaggio autostradale e di beneficiare di 6 mesi di servizio gratuito.

Telepass Plus: di cosa si tratta

Telepass è il servizio di pagamento del pedaggio autostradale che è attivo dal 1989. È particolarmente conosciuta in Italia e permette agli automobilisti che percorrono le tratte autostradali di risparmiare sul pagamento del pedaggio, ma soprattutto di ridurre i tempi di percorrenza, evitando le lunghe code ai caselli.

Dalla sua introduzione ad oggi Telepass ha subito diversi cambiamenti. Infatti il servizio non è più circoscritto solo ed unicamente ai caselli autostradali. Attualmente, sono inclusi anche i parcheggi e l’acquisto di biglietti per i traghetti sullo Stretto di Messina.

A testimoniare la grande crescita dell’azienda Telepass c’è la sua diffusione oltre le Alpi. Ad oggi, infatti, Telepass è presente anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca e tantissimi altri paesi europei.

Coloro che attivano l’offerta entro il 30 giugno 2022 avranno il servizio offerto da Telepass a costo zero, per i primi sei mesi. In realtà, l’offerta prevede l’azzeramento del canone per il primo semestre di utilizzo. Successivamente l’utente dovrà pagare €2,50 al mese. Il contratto può essere gestito tramite app, accedendo all’area riservata. Mediante questo strumento, l’utente avrà la possibilità di disattivare in qualsiasi momento l’account e dunque l’accordo.

L’offerta relativa al canone zero non è l’unica prevista da Telepass. Coloro che attivano il servizio memo della app potranno avere il 15% di Cashback su tutti i pedaggi, la promozione è valida fino al 30 settembre 2022.

Infine, vi è un altro importante vantaggio che riguarda il rimborso del 50% del pedaggio, nel caso in cui la percorrenza sia ritardata per la presenza di code per incidenti.

Grande novità in arrivo

Dopo 25 anni di monopolio di Telepass sulle autostrade italiane è in arrivo un concorrente e porta il nome di MooneyGo. Di fatto, con la liberalizzazione del mercato dei tele pedaggi sarà possibile effettuare i pagamenti al casello scegliendo tra diversi operatori. Il debutto di MooneyGo dovrebbe avvenire entro la fine del 2022 e, così come dichiarato dall’amministratore delegato della nuova azienda, Emilio Petrone:

“Sarà un’evoluzione naturale del business nel quale siamo presenti con MyCicero che abbiamo rilevato nel 2020. Le novità di MooneyGo saranno offerte tariffarie flessibili e competitive”.