Streaming gratis: ecco come fare per accedere ai tanti contenuti in rete

Al giorno d’oggi l’esigenza di guardare la tv direttamente dal proprio pc o dallo smartphone al limite può essere realmente concreta.

Non è detto che si abbia per i più svariati motivi la disponibilità di un televisore in casa, oppure semplicemente si vuole utilizzare un computer per l’appunto per accedere ai numerosi contenuti offerti dalle varie aziende che ormai stabilmente si occupano di intrattenimento tv di ogni genere. L’offerta, realisticamente è illimitata. Vediamo come sfruttarla pienamente.

Le soluzioni per chi insomma decide di attingere direttamente dalla rete per seguire i propri contenuti preferiti offerti dai vari network in teoria non mancano. Le proposte crescono giorno dopo giorno con offerte speciali dedicai agli amanti di qualsiasi genere di contenuto. Andiamo a vedere nello specifico quali sono i passi da compiere per avere la possibilità di godere in streaming in modo del tutto gratuito di numerosi canali tv semplicemente collegandosi alla rete.

Partiamo con la Rai, e la sua piattaforma web RaiPlay. Attraverso il portale in questione è infatti possibile godere dell’intera programmazione di “mamma Rai” come e quando si vuole, il tutto disponibile per iPhone, iPad, Android, Kindle, Pc Windows. Nessuna registrazione richiesta per i programmi in diretta mentre si rende necessaria per quelli disponibili nella categoria on demand della piattaforma. Un ben vantaggio insomma per tutti gli utenti.

Streaming gratis: tutte le proposte disponibili per gli utenti della rete

Tutto molto simile se si vuole invece attingere dai canali Mediaset, grazie a Mediaset Infinity. Disponibile in modalita app per Android e Ios, la visione di contenuti streaming è possibile però esclusivamente in seguito alla creazione di un profilo utente. Per quel che riguarda invece La7 attraverso il sito web dell’azienda è possibile entrare nella piattaforma on demand “Rivedi La7” ed accedere ai contenuti senza alcun bisogno di registrarsi allo stesso portale.

Discovery Italia invece, con i suoi canali Nove, Real Time, DMAX, Animal Planet, Frisbee, K2, Giallo o Focus ecc, sfrutta il sito web Diplay per consentire agli utenti di godere dei programmi streaming attraverso un’app gratuita disponibile per Android e Ios. Se si vuole invece approfittare dell’opzione prevista in abbonamento, con Interessante, comunque, la 3,99 € al mese con Diplay + è possibile dopo 14 giorni di prova gratuita, vedere i canali Tv Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Investigation e Animal Planet.

Sky invece offre l’opportunità di accedere attraverso il proprio sito web al mondo dell’informazione con lo streaming di Sky TG24. Se si vuole invece utilizzare la specifica app è necessario, dopo 30 giorni di prova, sottoscrivere un abbonamento dal costo di 1,99 euro al mese. Sky inoltre offre a tutti i propri clienti la possibilità di attivare Sky Go con la visione di tutti i contenuti del proprio abbonamento direttamente sul proprio smartphone, pc o tablet.

Molto interessante inoltre la proposta di Now Tv. Attraverso la sottoscrizione di un abbonamento è infatti possibile disdire in qualsiasi momento offre l’opportunità di godere dei maggiori contenuti offerti proprio da Sky. Il tutto in modalità streaming. Le offerte e le possibilità dunque non mancano. Tutto per chi ha necessità di utilizzare un computer, uno smartphone o un tablet per accedere ai contenuti delle varie piattaforme televisive. Il tutto è letteralmente a portata di mano, anzi di click.