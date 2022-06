Lotto, è tempo di vincere: con questo trucco il successo è assicurato, i numeri

Il Lotto, si sa, è senza ombra di dubbio uno dei giochi preferiti dagli italiani, di quelli praticamente immortali.

Ogni settimana in quelle che sono le giornate di estrazione assistiamo a veri e propri momenti, si potrebbe dire, di isteria collettiva. Tutti ad immaginare numeri e combinazione, fare in modo che le soluzioni in qualche modo arrivino alla testa e provare con quei numeri a piazzare la combinazione vincente. Quello è il momento in cui i sogni possono assolutamente avverarsi.

Si diceva insomma della voglia degli italiani di giocare al Lotto, voglia in qualche modo di vincere, anche se realisticamente molti sono consapevoli del fatto che le percentuali di vincita nella maggior parte dei casi sono davvero basse. Al momento insomma non è chiaramente possibile prevedere accoppiamenti o singole estrazioni. Ciò che si può far invece è valutare statisticamente quelle che sono le possibili soluzioni legate alle singole cinquine.

Nella maggior parte dei casi, quindi, è possibile in qualche modo giocare con gli stessi numeri, fare in modo di individuare quelle che sono le soluzioni che mancano da più tempo ad esempio, oppure che hanno una maggiore frequenza di estrazione, nel caso specifico dunque si può immaginare di effettuare una giocata basandosi su tali informazioni. In caso contrario viene da se immaginare che non esistono altre soluzioni, cosa che invece spesso in molti vorrebbero farci credere.

Lotto, è tempo di vincere: le coppie che potrebbero arricchirci di colpo

Possiamo quindi escludere quei contenitori che parlano di numeri da giocare per questo o quell’altro motivo. L’unica logica valutazione, che non vuol dire certezza di vittoria è tutta nella logica. Nel caso specifico di parlerà di un software che oltre a leggere le statistiche farà in modo di concentrare in base alle estrazioni specifiche avvenute in un tale giorno quelle che potrebbero essere considerate previsioni per le estrazioni successive. Nel concepire tale ragionamento si bada inoltre ad una semplice riflessione in merito.

Si prendono in considerazione in questo quelle che sono definite ambate, l’estrazione cioè di un numero fisso accoppiato ad uno qualsiasi degli altri 89. Il ragionamento che porta quindi alla determinazione dei numeri in questione considera che “se in 100 casi le sortite dell’ambata è stata di 120 volte, avremo un plus del 20% spalmato nei 100 casi, mentre avremo il 50% quando nei 100 casi le presenze dell’ambata sono state di 150″. Il pronostico in questione prevede 7 ambate per i prossimi 6 concorsi.

46 NAZIONALE 57 BARI 44 FIRENZE 12 PALERMO 32 VENEZIA 45 NAPOLI 75 MILANO

A questo punto non resta dunque che sfidare la sorte e credere in qualche modo alla riflessione riportata su lottogazzetta.it. Stiamo parlando sostanzialmente di una previsione dettata da una dinamica prettamente statistica. Il tutto insomma si baserebbe su informazioni in qualche modo più che acquisite e di conseguenza si vanno a prevedere le future accoppiate. Tutto abbastanza lineare e di certo rischioso. Vincere al Lotto non è certo cosa facile, questo sistema potrebbe sovvertire la regola e fornire un grosso aiuto ai giocatori per niente occasionali. Quelli che insomma durante la settimana studiano davvero, a modo loro, i numeri da giocare la volta successiva.