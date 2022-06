Multe, caos totale nei Comuni: se abitate in questi pagate molto di più

Alcune città più di altre registrano un boom di contravvenzioni. Multe prese in misura superiore rispetto alla media degli abitanti.

Più multe comminate rispetto alla media. Un dato che, a un’occhiata superficiale, potrebbe raccontare di automobilisti troppo distratti o con il classico “piede pesante”.

A guardare il tutto in modo più approfondito, però, emerge un dato piuttosto particolare. L’incremento delle multe, infatti, riguarderebbe alcuni specifici Comuni, nei quali sarebbero state rilasciate molte più sanzioni rispetto alla media nazionale. Il che ha attirato l’attenzione, soprattutto per capire se alle contravvenzioni corrispondano altrettante infrazioni, oppure se il tutto spossa essere frutto di una serie di equivoci. Anche perché, ritrovarsi di fronte a una serie di multe non mette in discussione solo il nostro stile di guida ma anche a rischio il nostro portafogli. Alcuni Comuni, tuttavia, sarebbero risultati realmente in preda a una lunga serie di contravvenzioni.

È chiaro che non tutti svolgono con saggezza il loro momento alla guida. E il Codice della Strada è stato istituito appositamente per punire chi contravviene alle norme generali di sicurezza e tutela di chi transita sulla pubblica strada. Ed è anche noto che in alcune città, più di altre, vi sia un’attenzione maggiore alla sicurezza stradale. Magari perché di piccole dimensioni o perché attraversate da tratti stradali particolarmente pericolosi. Solitamente vengono disposti dei sistemi di rilevamento elettronico della velocità, i quali devono rispettare tutta una serie di crismi affinché la loro segnalazione sia valida. Quando le multe iniziano a essere troppe, però, il tutto si inserisce nel rango delle anomalie.

Troppe multe in alcuni Comuni: cosa sta succedendo

A risultare “sospetti” sono proprio i numeri, insolitamente elevati rispetto alla media degli abitanti di alcuni Comuni italiani. I dati, riportati nel report di Aci-Istat, riferiscono come le infrazioni più commesse riguardino il mancato rispetto dei limiti di velocità. Un problema decisamente più frequente nelle strade extraurbane, anche se non manca un rialzo della percentuale anche all’interno delle città e dei tratti stradali in zone residenziali. Un altro discreto numero di contravvenzioni è stato effettuato per il mancato rispetto della segnaletica. E ancora, dal non utilizzo delle cinture di sicurezza e, nondimeno, rispetto a soste sregolate e parcheggi selvaggi. In sostanza, infrazioni piuttosto frequenti che, però, sarebbero messe in atto in alcune zone in modo maggiore rispetto ad altre.

Ad esempio, il capoluogo della Sardegna, Cagliari, è la città dove sono state comminate più multe nel 2021, nella misura di 3.825.175,98 euro incassati dal Comune. A seguire la città di Bari, con 4 milioni di euro superati ma con un numero di abitanti molto superiore. In rapporto al numero di abitanti, va solo poco meglio a Napoli: 9 milioni e mezzo incassati tramite multe, 27 mila euro circa per eccesso di velocità. Diverso il discorso a Milano, ultima classificata e, quindi, più virtuosa delle altre in termini di rispetto del Codice della Strada. Qui, infatti, il maggior numero di sanzioni è arrivato per il mancato rispetto delle Zone a traffico limitato.