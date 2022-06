Grande opportunità lavorativa: Poste Italiane ha aperto le candidature per questi ruoli

By

C’è una grande opportunità lavorativa per diventare operatore di sportello e postino, lavorando per una delle più importanti aziende italiane.

Poste Italiane ha aperto le candidature per la ricerca di operatori di sportello e postini. Si tratta di un’importante occasione che permette mensilmente, a migliaia di giovani italiani, di trovare un’occupazione, in una delle più importanti aziende del Bel Paese.

Uno degli effetti positivi delle candidature aperte da Poste italiane riguarda il fatto che questo gruppo raramente chiede ai suoi candidati degli specifici requisiti formativi.

Nella maggior parte dei casi, infatti, è sufficiente avere un diploma di scuola media superiore e la patente B, per poter accedere alle candidature.

Inoltre, nonostante le posizioni siano aperte soprattutto per offrire un’opportunità lavorativa ai giovani, non è escluso che Poste prenda in considerazione anche le candidature dei meno giovani.

Grande opportunità lavorativa: quali sono le candidature aperte?

Poste italiane sta cercando nuovo personale da assumere in diversi uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. I ruoli per i quali sta effettuando la ricerca di nuovo personale sono quello di operatore di sportello e di portalettere.

I candidati che decideranno di proporsi all’azienda potranno scegliere una sola area di preferenza.

Ovviamente si tratta di due posizioni completamente diverse che richiedono competenze e mansioni differenti.

Coloro che si candidano come portalettere avranno la possibilità di accedere ad un contratto a tempo determinato. Di fatto, Poste Italiane effettua ricerca di personale per offrire un’adeguata copertura del servizio dei periodi di maggior criticità.

È questo il caso del mese di agosto, in cui molti membri del personale sono in ferie, ma è comunque necessario garantire l’efficienza del servizio o nel periodo Natalizio, in cui le consegne aumentano notevolmente.

Per quanto, invece, riguarda gli operatori di sportello, per loro è disponibile un contratto a tempo indeterminato con orario part time o full time.

Facciamo chiarezza sui ruoli da ricoprire

Il postino, ovvero il portalettere, dovrà occuparsi di tutte le spedizioni gestite da Poste. L’operatore di sportello, invece, promuove e vende i prodotti e servizi offerti dal gruppo. Il suo compito è anche quello di fidelizzare la clientela al marchio e occuparsi di procedure amministrative e operative.

Per accedere a tali posizioni non è stato riportato alcun limite di età o di posti, per entrambe le mansioni.

Di fatto per poter lavorare come postino è sufficiente essere in possesso della licenza media e della patente di guida, che permette di condurre un motomezzo da 125 cc.

Inoltre, occorre essere in possesso del patentino che attesta la conoscenza del bilinguismo, richiesto solo per coloro che si candidano per la provincia di Bolzano.

Per ricoprire il ruolo di operatore di sportello è richiesto il diploma di scuola media superiore. Tuttavia, per poter accedere alle selezioni è necessario dimostrare di aver avuto un voto minimo di 70 su 100 o di 42 su 60.

Hanno la possibilità di partecipare alla selezione anche coloro che sono in possesso di una o più lauree.

Modalità di candidatura

Per candidarsi per queste o per altre posizioni aperte del gruppo di Poste italiane, basta accedere al portale dell’azienda, nella sezione dedicata alla carriera.

Una volta effettuato l’accesso, l’utente ha la possibilità di candidarsi per le posizioni che ritiene più idonee al suo profilo professionale.

Ogni candidatura presenta una scheda introduttiva in cui sono indicate tutte le informazioni da conoscere per accedere alla selezione. Sul fondo della scheda è presente il tasto “Invia candidatura ora” che permette di inoltrare il proprio curriculum vitae.

Per coloro che desiderano ricoprire la mansione di portalettere è doveroso precisare che c’hai tempo fino alle 23:59 del 3 luglio 2022.

Per quanto riguarda il ruolo di operatore di sportello gli interessati hanno la possibilità di candidarsi entro le ore 23:59, del 26 giugno 2022.