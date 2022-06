Poste Italiane si blocca, nessuna operazione possibile: cosa sta succedendo

Il sistema non funziona qualcosa sta andando storto, troppe le segnalazioni da parte degli utenti. La situazione.

Poste italiane in grande difficoltà a guardare la mole di segnalazioni degli utenti circa le difficoltà di accesso ai portali e quant’altro. Il “down” sarebbe infatti a questo punto cosa certa. I sistemi non funzionano e si ha difficoltà ad accedere anche alle pagine più comuni dell’azienda. Non si conoscono al momento le cause delle difficoltà tutt’ora riscontrate.

Al momento si cercano di capire le cause di una simile problematica. Quello che è certo è che i cittadini non riescono ad accedere ai servizi essenziali e questo chiaramente comporta una serie di disagi non indifferenti. Si attendono chiarimenti ed informazioni utili da parte dell’azienda. Al momento cosi come anticipato niente è ancora è possibile sapere circa le cause di tali problemi.

Negli ultimi tempi ormai la connessione con il portale di Poste Italiane è praticamente essenziale per ogni utente. Se consideriamo le operazioni che si possono svolgere attraverso il sito, ciò che è possibile mettere in pratica attraverso la specifica app. Ogni tipo di operazione legata al nostro conto corrente può essere di fatto gestita in pochi secondi. Il sistema che non va chiaramente causa un danno non indifferente a migliaia e migliaia di correntisti che magari in quel momento avevano bisogno di un particolare servizio.

Poste Italiane si blocca, nessuna operazione possibile: ecco cosa potrebbe essere successo

Al momento non è ancora possibile conoscere le cause di questo improvviso blocco e non è affatto insensato magari immaginare un sovraffollamento del sistema, ipotesi che ad ogni modo molti scartano a priori. Il problema potrebbe essere molto più complesso, magari legato ad una sorta di attacco al sistema stesso di Poste Italiane. Quello che è certo è che migliaia di cittadini, clienti dell’azienda al momento vivono un forte disagio, impossibilitati ad accedere ai servizi necessari.

Le difficoltà potrebbero inoltre riguardare casi isolati. Si potrebbero infatti avere difficoltà ad accedere al proprio account Poste Italiane e di conseguenza non poter accedere al sistema ed ai servizi che questo mette a disposizione. La situazione al momento è incerta. La soluzione in certi casi potrebbe anche essere il reset del proprio account per registrare nuove credenziali e riprovare dunque l’accesso.

Ad ogni modo è bene precisare che è disponibile in ogni caso il servizio assistenza al numero 800 00 33 22. Gli operatori risponderanno dal lunedì al sabato – esclusi i festivi – dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nelle ultime ore si attendono importanti novità circa il blocco che sta causando enormi disagi in ogni parte del paese per l’accesso al portale Poste Italiane. Sistemi in tilt sono ormai all’ordine del giorno, basti vedere cosa succede con gli operatori telefonici o con le piattaforme social. Il blocco è ormai qualcosa di estremamente costante.

Periodicamente le difficoltà potrebbero riguardare davvero tutti. Ogni tipo di contesta, azienda, marchio. Le difficoltà colpiscono quasi sempre i cittadini alla fine impossibilitati ad utilizzare un particolare servizio, ogni volta. Si attendono dunque buone notizie nelle prossime ore, almeno si spera.