Lidl cerca personale in tutta Italia: le posizioni richieste, nessuno è escluso

Un momento delicato quello che viviamo al momento, una fase che ci ricorda quanto sia complicato guardare al futuro.

Nel nostro paese la situazione generale non è delle migliori, sappiamo benissimo ormai quanto è complicato, quanto è diventato complicato provare ad avere speranza nel futuro. La crisi innescata dalla pandemia di covid e dal conflitto in Ucraina poi ha scatenato una serie di dinamiche che non hanno di certo favorito alcuni aspetti della nostra economia. Tra questi il mondo del lavoro continua la sua fase di sofferenza che dura ormai da anni.

Nel mondo del lavoro, cosi come abbiamo presto compreso semplicemente badando alla cronaca quotidiana del nostro paese si manifestano una serie di dinamiche che possono o meno in qualche modo chiaramente condizionare l’intero comparto, l’intero tentativo di approccio ad esso. Possiamo quindi immaginare sostanziali difficoltà nell’avvicinarsi a questo tipo di universo, le difficoltà che spesso esso stesso pone tra se e milioni e milioni di candidati.

Cosi come molti report, indagini, ricerche ci hanno mostrato spesso il problema lavoro nel nostro lavoro riguarda la competenza degli stessi candidati spesso cosi come in altre occasioni può riguardare la mancanza di disponibilità da parte degli stessi datori di lavoro a percorsi qualificati, che in qualche modo richiamino le attenzioni dei candidati e che siano di conseguenza appetibili in un certo senso, tra bisogno d’ambizione ed altri fattori spesso presenti in determinati contesti.

Le assunzioni iniziano dai reparti di Lidl: tutte le posizioni richieste dall’azienda

Numerose le posizioni aperte in quello che è senza ombra di dubbio uno dei marchi della grande distribuzione più noti del momento. Stiamo parlando di Lidl e della sua fama ormai indiscutibile di marchio tra i più richiesti tra i supermercati discount. Proprio Lidl oggi è alla ricerca di numerosi candidati per altrettante posizioni da ricoprire.

Tra le vare informazioni disponibili di può accennare al fatto che i profili richiesti offrono una retribuzione base di almeno 1200 euro per un contratto full time. 700 euro invece per quello part time. 1300 euro mensili in media per posizioni riservate a neolaureati.

Le posizioni ricercate dall’azienda Lidl per il mese di giugno sono le seguenti:

-addetto vendite part-time 8 ore domenicali

-apprendista addetto vendite

–area manager

-collaboratore di magazzino a chiamata

-addetto inventari vendite

-collaboratore ufficio amministrazione / controlling direzione regionale

-commesso specializzato – assistant store manager

-construction manager

–facility specialist

-HR legal specialist sede regionale

-junior project manager etichettature con tedesco

-junior real estate project manager

-operatore di filiale

-operatore di magazzino part-time categoria protetta

–preparatore merce

Possiamo inoltre trovare tra i seguenti profili richiesti:

-preparatore merce categoria protetta

-real estate development manager

-recruiter sostituzione maternità direzione regionale

-responsabile amministrativo direzione regionale

-sales analyst part time direzione regionale

-segreteria immobiliare

–addetti vendite part time

-responsabili vendite a chiamata

-addetti vendite categorie protette

-apprendisti addetti vendite

-assistant store manager – commessi specializzati

-capo filiale store manager

-operatori di filiale

-operatore di filiale part time appartenente alle categorie protette

-store manager.

Inoltre c’è da considerare la ricerca da parte della stessa azienda i candidati neolaureati. Questo per ruoli e posizioni di tutt’altro profilo. Nel caso specifico dunque si possono evidenziare una serie di posizioni aperte. Per queste è prevista una interessante fase di ricerca. I profili interessati alla stessa ricerca sono di fatto i seguenti:

-generazione talenti

-graduate program junior buyer

–junior real estate project manager

-junior buyer

-international trainee

-apprendistato (diplomati e studenti).

Il lavoro insomma potrebbe essere proprio in casa nostra. Qui nel nostro paese e magari a pochi passi dalla nostra residenza. Lidl assume e lo fa nel migliore dei modi con tantissimi profili richiesti ed altrettante posizioni da coprire. Il lavoro insomma potrebbe essere la grande novità di questo mese per tantissimi cittadini. La speranza certo, quella non muore mai.