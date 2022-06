Legge 104, occhio a permessi e congedo per i parenti: l’errore che può costarvi caro

Occhio ai permessi e congedo straordinario per i parenti con Legge 104, in quanto vi è un errore che può costare davvero molto caro. Ecco di cosa si tratta.

Impegni di lavoro, famiglia, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose con cui ci ritroviamo a dover fare i conti e che richiedono il nostro massimo impegno. Non sempre, però, si riesce a conciliare tutto. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene ricordare che in determinati casi è possibile usufruire di misure ad hoc.

Legge 104, occhio a permessi e congedo per i parenti: rischio licenziamento o sanzioni gravi

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come i titolari Legge 104 possono acquistare, in determinati casi, uno smartphone scontato. Sempre in tale ambito si invita a prestare attenzione ai permessi e congedo straordinario per i parenti con Legge 104, in quanto vi è un errore che può costare davvero molto caro. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, si tratta dell’uso improprio di tali misure. Come già detto, infatti, è possibile assentarsi dal posto di lavoro per usufruire dei giorni di permesso e congedo ai sensi della Legge 104, a patto che quest’ultimi siano destinati proprio all’assistenza di una persona non autosufficiente.

Per tale motivo, nel caso in cui un lavoratore usufruisca di tale permesso ad esempio per andare in vacanza o comunque fare altro, può essere considerato un abuso. Una situazione quest’ultima in seguito alla quale si rischia il licenziamento o comunque, a seconda delle circostanze, di dover fare i conti con pesanti sanzioni.

Si tratta, d’altronde, di un comportamento che va ad incrinare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, tanto da poter portare a dover fare i conti con conseguenze anche gravi sul piano disciplinare, fino ad arrivare appunto al licenziamento.