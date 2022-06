Superenalotto e Lotto si fermano: cos’è successo il 31 maggio

Lotto e Superenalotto eccezionalmente si fermano. Cittadini incuriositi dalla notizia che forse non si aspettavano.

La notizia irrompe sul quotidiano dei cittadini e per molti appare assolutamente inaspettata. I due giochi praticamente più amati dagli italiani rinviati. Tempi letteralmente magici per i giocatori di Superenalotto che tra i due concorsi è quello che letteralmente ha stregato milioni e milioni di giocatori grazie ad un jackpot praticamente fuori da ogni logica. Record assoluto di potenziale vincita nel nostro paese.

Gli ultimi giorni cosi come abbiamo spesso avuto modo di vedere sono stati caratterizzati in tutto e per tutto dalla folle corsa al jackpot del Superenalotto. Ci troviamo di fronte ad una situazione letteralmente senza precedenti. Una vincita potenziale che ha ormai ampiamente superato i 209 milioni di euro che rappresentava fino a pochi giorni fa il record i vincita nel nostro paese, assegnato a Lodi nel 2019. Record a questo punto letteralmente polverizzato.

L’ultima vittoria in Italia risale al maggio 2021, più di un anno fa insomma per un “6” che nel comune di Montappone, nelle Marche portò ad un jackpot di ben 156 milioni di euro. Una cifra davvero incredibile a pensarci ma molto lontana da quella che oggi è la promessa di vincita nel caso di “6”. Sestina vincente che sembra pesare sempre di più estrazione dopo estrazione. Una situazione che provoca tanto entusiasmo ma anche parecchia agitazione tra i giocatori italiani e non solo.

Superenalotto e Lotto si fermano: l’ultima estrazione ancora a secco di grandi soddisfazioni

Il prossimo concorso del Lotto previsto per domani 2 giugno è stato ufficialmente spostato a venerdi 3 giugno in occasione della Festa della Repubblica. Stesso discorso per il Superenalotto la cui estrazione prevista sempre per giovedi 2 giugno è stata ufficialmente posticipata a sabato 4 giugno. Al momento il jackpot del Superenalotto vale la bellezza di poco più di 213 milioni di euro. Una cifra incredibile, cosi come anticipato, record assoluto di vincita potenziale per il nostro paese.

L’ultima estrazione del Superenalotto ha visto inoltre la seguente situazione:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 213.238.428,68 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 33.491,00 € 7 4 punti 414,71 € 574 3 punti 31,85 € 22.539 2 punti 6,02 € 370.284

Nessun “6” chiaramente estratto nell’ultimo concorso, sestina vincente che in quel caso avrebbe avuto un valore pari a circa 213 milioni di euro. Nessun “5+1” ma soltanto 7 “5” da 33.491,00 euro. Sette vincitori insomma per un premio che chiaramente è lontano anni luce da quello potenzialmente ottenibile indovinando la sestina vincente, ma che ad oggi, considerata la situazione che viviamo rappresenta una buona base per mettere in piedi una solida organizzazione di risparmio.

Oggi chiaramente, portarsi a casa una somma di denaro come quella messa in palio dal Superenalotto vorrebbe dire mettere nell’angolo qualsiasi aspetto negativo, legato chiaramente alla sfera finanziaria. La possibilità di ripartire, di avere a disposizione un capitale tale da consentire la realizzazione di qualsiasi idea, di qualsiasi sogno nel cassetto. Immaginare insomma una condizione chiaramente mai vissuta prima. Potere ogni cosa, poter acquistare qualsiasi cosa insomma. Vivere in un modo completamente diverso, al quale chiaramente non si è affatto abituati.

Un jackpot da sogno, la possibilità di ripartire come mai nella vita si era probabilmente immaginato di poter fare. Tanti troppi milioni e la possibilità di conquistarli cosi, tutti insieme, in pochi secondi. Il Superenalotto insomma rappresenta oggi il massimo, per giocatori più o meno incalliti. Il sogno, è oggi per tutti.