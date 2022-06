Monete, ricordate questa strana versione della 50 lire? Oggi vale una fortuna

Ci sono monete che nel corso della storia hanno saputo dare una impronta particolare grazie alla propria immagine.

Alcuni esemplari di moneta, negli anni sono riusciti a ritagliarsi un posto i tutto rispetto in quella che è oggi la platea del collezionismo moderno. Ci troviamo di fronte in alcuni casi ad esemplari più volte protagonisti con versioni di successo e che poi tornano alla ribalta, magari, dopo un po’ di anni con nuove versioni spesso dai tratti eccentrici.

Se guardiamo al patrimonio ed alla collezione della vecchia lira andremo a confrontarci senza alcun dubbio con una vastità di esemplari da far invidia a qualsiasi altra “moneta” nel senso più vasto del termine. Esemplari unici che hanno caratterizzato interi decenni ed anche di più della nostra storia nazionale. Del resto il connubio Italia/lira a radici profonde. Parliamo di un legame che ha attraversato tre diversi secoli e che ha in qualche modo scandito la propria natura anche attraverso gli esemplari stessi di moneta.

Parte dell’ottocento, tutto il novecento e l’inizio del nuovo secolo, il duemila hanno fatto in modo che il legame tra la vecchia moneta ed il nostro paese si solidificasse sempre di più. I primi esemplari di lira rappresentano oggi dei veri e propri capolavori. Monete che ad oggi sono spesso tenute in considerazione dai collezionisti di tutto il mondo molto di più rispetto a versioni realisticamente ancora più datate. Oggi insomma, la vecchia lira è ancora al centro delle attenzioni dei collezionisti di ogni parte del mondo.

Monete, l’eccentrica versione della vecchia 50 lire: attenzione all’esemplare in miniatura

Cosi come si diceva tra gli esemplari oggi di maggior prestigio della vecchia moneta da 50 lire troviamo sicuramente quella coniata tra il 1950 ed il 1953, parliamo della storica 50 lire Vulcano, con impressa su una delle due facciate il profilo di una donna mentre sull’altra il corpo del Dio Vulcano. Oggi un simile esemplare in condizioni di perfetta conservazione può arrivare a valere tranquillamente una cifra superiore ai 3000 euro. Versioni particolari inoltre, in particolari situazioni di vendita possono anche a arrivare, inoltre a circa 12mila euro di valutazione.

Chiaramente non tutti gli esemplari hanno oggi lo stesso valore, monete di fine anni cinquanta della stessa serie Vulcano possono poi valere cifre molto vicine ai 1000 euro. Particolare menzione meritano invece gli esemplari di 50 lire coniati tra il 1990 ed il 1995. Parliamo di collezioni molto particolari che si sono distinte per le forme e le dimensioni che di certo ne hanno caratterizzato l’esperienza. In quel caso specifico parliamo di un esemplare che ad oggi non ha riscosso moltissimo successo tra i collezionisti.

Esiste però una particolare edizione di questa moneta raffigurante Papa Giovanni Paolo II, versione definita del Vaticano che ad oggi attraverso la rete viene spesso valutata davvero in tante occasioni cifre altissime. Ci troviamo di fronte certo a valutazioni per cosi dire da web, importi che spesso vanno verificati e sottoposti a pareri esperti. Ad ogni modo parliamo di versioni di moneta che possono davvero rendere ricchi i legittimi proprietari.

Una moneta insomma alla quale sono legati innumerevoli ricordi di numerose generazioni di italiani. Versioni che hanno fatto la storia, hanno scandito epoche e stagioni ben precise che oggi definiscono al meglio alcuni aspetti del mercato dei collezionisti. Esperienze uniche ai quali gli stessi collezionisti mostrano tutto il proprio rispetto e considerazione provando anno dopo anno ad acquistarne gli esemplari più ambiti. Una storia davvero unica insomma, la vecchia lira e le sue impareggiabili meraviglie.