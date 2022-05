Poste Italiane sotto attacco: quali pericoli stiamo correndo

Poste Italiane sotto attacco. Numerosi disservizi sono stati comunicati in tutta Italia dai clienti dell’azienda. Cosa vogliono gli hacker filorussi dai cittadini italiani?

La notizia è di una manomissione interna di alcuni sistemi contabili ai danni di Poste Italiane. Gli avvisi informali parlano di un attacco hacker da parte di filorussi.

Servizi bloccati, mal funzionamenti e allerte sull’utilizzo di conti correnti, carte prepagate e carte Bancoposta. I dipendenti di Poste Italiane sono stati avvisati di un possibile attacco hacker di Killnet e i rischi sono elevati. L’azienda non è il primo ente istituzionale italiano ad essere attaccato dal collettivo di hacker creatosi dopo l’invasione dell’Ucraina con iniziali chiare dimostrazioni filorusse ma che è uscito poi dal mercato per separarsi da ogni istituzione russa e negare ogni intento politico. Killnet è, oggi, un gruppo di hacker volontari che desiderano unicamente attaccare le istituzioni occidentali. Parliamo di mille o 1.500 cyber criminali pericolosi digitalmente parlando che dal mese di aprile attaccano apertamente le istituzioni governative ucraine, romene, cecoslovacche e anche italiane.

Poste Italiane, è allarme per un attacco di Killnet

Poste Italiane ha riferito di un possibile attacco da parte di Killnet che sta causando disservizi in tutta Italia. I sistemi contabili sembrerebbero essere stati oggetto dell’attacco di hacker filorussi secondo quanto riportato dall’azienda. Un audio, poi, fatto arrivare ai dipendenti mette in allarme in relazione all’utilizzo di diversi servizi. L’avviso chiede di non usare carte PostePay, le carte BancoPosta e di evitare di accedere al conto online. Allo stesso modo è consigliabile evitare di utilizzare l’App Mobile.

Tutti i dipendenti di Poste Italiane sono fermi in ufficio senza la possibilità di svolgere alcuna operazione fino a che la questione verrà chiarita. L’attacco hacker è confermato e la diffusione della notizia deve essere massima per impedire chi i clienti dell’azienda perdano dati personali e soldi. Il problema è di ampia portata e l’attenzione deve essere massima soprattutto se l’attacco è realmente stato messo in atto da Killnet.

Killnet aveva avvertito l’Italia

Sabato scorso un messaggio di Killnet ha messo in guardia l’Italia riferendo come data quella del 30 maggio e fornendo come orario le 5.00 del mattino. Il collettivo ha inviato un messaggio su Telegram “Sono sempre stato interessato ad una domanda: la Russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?“.

Parole che spaventano, intenzioni chiare che rappresentano un pericolo reale per le istituzioni italiane e i cittadini. Poste Italiane è stata colpita, chi sarà il prossimo ente?