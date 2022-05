50 mila euro piovuti dal cielo, colpa del vento: è successo davvero, la città fortunata

Une vento davvero incredibile che gli abitanti di quella città ricorderanno per moltissimo tempo ancora. Storie di ordinaria follia.

Ci sono eventi che non si possono spiegare, emozioni, sensazioni che scaturiscono cosi, all’improvviso da una determinata circostanza che possono in qualche modo risultare ai limiti dell’assurdo. Quello che è successo in questa particolare città ha dell’incredibile. Qualcosa di mai visto in giro, qualcosa che varrà la pena ricordare e raccontare di conseguenza per sempre.

Quello che è successo nella cittadina tedesca ha dell’incredibile. Una vicenda che difficilmente, cosi come anticipato, potrà essere dimenticata. Ci troviamo di fronte ad eventi bizzarri e segnanti, situazioni che inizialmente potrebbero anche risultare difficili da spiegare, che assumono tratti al limite del fantastico. Ad ogni modo l’esperienza vissuta dai cittadini tedeschi in questione ha assunto poi dei toni addirittura surreali. La cronaca è davvero molto particolare.

La vicenda in questione ha avuto luogo a Magonza, in Germania. La scorsa domenica le avversità metereologiche non segnalate facevano pensare ad una tranquilla giornata di riposo. Ad un tratto però qualcosa nel cielo ha indicato tutt’altro. Un grattacielo, e qualcosa che all’improvviso ha scosso non poco la popolazione, l’opinione pubblica, tutto e tutti insomma. Banconote, si, banconote che all’improvviso hanno iniziato a venire giù come in una improvvisa pioggia. La reazione delle persone in strada è stata chiaramente immaginabile.

In città nessuno riusciva a crederci: l’evento risulta al momento ancora inspiegabile

Un grattacielo insomma ed una pioggia di banconote, stimata in circa 50mila euro, non qualcosa che si vede ogni giorno. La reazione dei cittadini è stata in alcuni casi magistrale, i soldi raccolti per strada sono finiti direttamente presso le forze, portati li dai cittadini che sono riusciti a raccogliere diverse decine di migliaia di euro. Un via vai continuo dal luogo dell’accaduto al locale ufficio della Polizia anche per provare a comprendere questa folle vicenda.

Chiaramente alcuni rappresentanti delle stesse forze dell’ordine hanno ricordato che appropriarsi di quelle banconote non sarebbe stato chiaramente qualcosa di accettabile. Appropriazione indebita, questo è il possibile reato per chi fa sue banconote o altro ritrovati in strada o in altri luoghi pubblici. Multa o addirittura una pena detentiva le conseguenze.

“Nessuno si è fatto avanti per reclamare i soldi“, anche questo hanno dichiarato le forze dell’ordine, che quindi, ancora adesso non sanno di fatto come la cosa sia potuta accadere. Una montagna di soldi che viene giù da un grattacielo in città, cosi senza un apparente motivo o per lo meno logica. La consegna della banconote inoltre continua, i cittadini che in qualche modo hanno raccolto dalla strada qualche esemplare piovuto dal cielo sono pregati ti riconsegnarlo alle forze di Polizia.

In quanto al proprietario dello stesso denaro va detto che questi dovrebbe recarsi presso le stesse forze dell’ordine ed in qualche modo provare a dimostrare che quel denaro di fatto appartiene a lui. Storie d non ordinaria amministrazione insomma, storie che a raccontarle quasi non ci si crede. Il quotidiano però può riservare anche questo, cosi come capitato a Magonza. Una pioggia di soldi, un totale di quasi 50mila euro e l’atteggiamento da applausi dei cittadini accorsi o già presenti in strada. Storie incredibili, quasi d’altri tempi.