Penny Market (e non solo) cerca personale: posizioni aperte e come candidarsi

Gruppo REWE cerca personale per diverse aziende della GDO, come Penny Market, che attualmente ha posizioni di lavoro aperte in Italia.

Penny Market è una catena europea di supermercati che appartiene al Gruppo REWE. Ci stiamo riferendo ad una delle più importanti società tedesche che gestisce il settore della grande distribuzione organizzata ed è leader del commercio e del turismo, sia in Germania che in Europa.

Quando una grande realtà consolidata come il Gruppo REWE cerca personale, bisogna drizzare le antenne, perché potrebbe presentarsi l’occasione di entrare a far parte di un grande Team.

Penny Market opera in Italia dal 1994 ed è presente sul territorio nazionale in 18 regioni tra cui Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania. Il supermercato, infatti, gestisce una rete di oltre 400 discount e possiede 7 centri di distribuzione, contando sul territorio italiano ben 4mila dipendenti.

Attualmente Penny Market è alla ricerca di personale con e senza esperienza, per contratti di assunzione o di stage.

Gruppo REWE cerca personale: Focus su Penny Market

Penny Market è un supermercato della grande distribuzione organizzata che appartiene al Gruppo REWE, una società tedesca attiva in diversi paesi europei.

Il gruppo è in costante crescita, tant’è che apre periodicamente i nuovi supermercati.

Il nostro paese è visto di buon occhio dalla società tedesca che, infatti, investe con piacere in Italia. Gli investimenti riguardano sia lo sviluppo della rete di vendita, promuovendo nuove aperture, sia la ristrutturazione e il rinnovamento dei negozi già esistenti.

Questo processo di costante crescita ha degli ottimi di risvolti dal punto di vista occupazionale, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica.

I nuovi negozi aperti dal Gruppo crea nuovi posti di lavoro, per questo motivo Penny Market è spesso alla ricerca di candidati con diploma e laurea in vari ambiti. L’esperienza richiesta al personale varia in base al ruolo e al tipo di contratto che viene proposto.

Le posizioni aperte possono riguardare inserimenti sia all’interno dei supermercati di nuova apertura che già in quegli operativi sul territorio. Tuttavia, alcuni ruoli prevedono l’occupazione presso la sede centrale o nei magazzini della società.

Quali sono le figure ricercate

Le offerte di lavoro per Penny Market vengono rinnovate periodicamente, in virtù delle nuove aperture sul territorio ed è costante processo di sviluppo dei punti vendita già esistenti. Per questo motivo, chi desidera entrare a far parte del mondo della grande distribuzione organizzata dovrebbe consultare di frequente le proposte di lavoro.

Attualmente il Gruppo REWE cerca personale per questi ruoli:

Addetti alla vendita e banco gastronomia

Addetti alla vendita

Apprendisti stagisti addetti alla vendita

Stagisti addetti alla vendita part time

Assistente al direttore di negozio

Direttori di negozio

Specialista di macelleria

Opportunità di stage in Penny Market

Di frequente, il gruppo Penny Market e alla ricerca di giovani senza esperienza. Per loro sono disponibili tirocini presso la sede centrale e nei negozi sul territorio. In questo caso, la proposta è rivolta principalmente a diplomati o neo-laureati in diverse discipline, in base all’ufficio di riferimento.

Si tratta di proposte di lavoro retribuite, tramite un rimborso spese mensile.

L’ambiente di lavoro, in cui operano circa 4.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, si caratterizza per gli elevati standard di qualità dei prodotti e del servizio ai clienti.

L’azienda investe molto sulle risorse umane, soprattutto dal punto di vista della formazione.