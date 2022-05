Malta, assunzioni da 1.900 euro al mese: il lavoro che ti piacerà

Malta, offerte di lavoro per l’assunzione di 80 Game Presenter. Un’occasione unica da 1.900: a chi si rivolge.

È il momento di dare una svolta alla propria vita e salire immediatamente sul volo verso Malta per cogliere al volo un’offerta di lavoro dal valore di 1.900 euro.

EURES ricerca 80 Game Presenter per inserimento nell’organico della società Evolution Gaming. La proposta si riferisce esattamente all’assunzione di 10 Game Presenter per ogni lingua (italiano, finlandese, norvegese, greco, danese, svedese, olandese, austriaco) con contratto full time e retribuzione mensile di circa 1.900 euro. Sede di lavoro Malta, un’isola vivace, colorata, dinamica, ricca di attrazioni culturali e circondata da un mare incantevole.

Malta, assunzioni di Game Presenter: lavoro e requisiti

Il Game Presenter gestisce giochi da remoto davanti ad una telecamera. Si tratta di un intrattenitore che dovrà interagire con i giocatori, coinvolgerli nel gioco e gratificarli. La proposta lavorativa prevede per le prime tre settimane una formazione retribuita grazie a Evolution Academy per apprendere le tecniche di gioco e le informazioni per poter gestire sapientemente la clientela.

I requisiti richiesti per la candidatura sono ottima conoscenza e comprensione della lingua madre e per l’inglese, la capacità di lavorare in team, l’attitudine all’intrattenimento, l’approccio positivo, una buona capacità comunicativa e la capacità di adattarsi ad un contesto flessibile e dinamico. E’ preferibile ma non obbligatoria un’esperienza pregressa in ambito internazionale.

I termini del contratto

Il contratto full time dallo stipendio medio di circa 1.900 euro include la possibilità di aggiungere bonus in base alle performance mensili. Inoltre, i dipendenti godranno di altri vantaggi come la formazione iniziale retribuita, il pacchetto per il trasferimento a Malta completo di volo e alloggio per venti notti, l’assistenza al trasferimento, la palestra gratuita, il taxi gratuito notturno per gli spostamenti da e verso la sede di lavoro e, infine, possibilità di fare carriera.

Come inoltrare l’inoltro per la candidatura di lavoro a Malta

Prendere e partire per un nuovo lavoro ben retribuito a Malta. Se questa è l’intenzione è il momento di inviare la candidatura perché la selezione terminerà a breve. Solamente grazie ad una proroga si potranno inoltrare le richieste di assunzione fino al 16 giugno 2022. Il candidato dovrà spedire una e-mail all’indirizzo eures.recruitment.jobsplus@gov.mt completa di lettera di presentazione e curriculum vitae con copia all’indirizzo eures@afolmet.it.