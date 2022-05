Superenalotto: la vincita più alta della storia: cos’è successo il 24 maggio

Una notizia incredibile. Qualcosa che nemmeno forse si riusciva seriamente ad immaginare ormai è pura realtà.

Il Superenalotto negli ultimi tempi ha letteralmente orientato la volontà popolare diventando assoluto riferimento tra le lotterie attive nel nostro paese. Senza dubbio, oggi, grazie anche soprattutto alle vincite messe in palio il Superenalotto è il gioco più amato proprio dagli italiani, un legame che anno dopo anno, jackpot dopo jackpot cresce inesorabilmente.

Quello che è successo nella giornata di ieri ha davvero dell’incredibile, qualcosa di atteso da ben tre anni e che i più avevano considerato quasi impossibile. Nessuna vincita purtroppo, ancora una volta il “6” decide di non manifestarsi ma non è questa, nonostante tutto la notizia del giorno. Il vero fatto da raccontare rispetto a quanto visto, ma soprattutto non visto ieri è la conquista, si fa per dire, del record assoluto di jackpot, da parte dell’ambito e fortunato gioco.

Il precedente jackpot aveva già dato idea di cosa sarebbe potuto accadere nel nostro paese in merito al Superenalotto nel caso in cui nessun “6” ancora una volta avesse deciso di venire furi. Il record assoluto di vincita, questo sarebbe successo. La precedente vincita più alta in assoluto fu assegnata nel 2019 a Lodi, in quell’occasione lo Stato staccò un assegno davvero da brividi, ben 209,1 euro a Lodi. Una cifra ed una data che difficilmente i protagonisti e non solo della vicenda ricorderanno.

Superenalotto: la vincita più alta della storia: ieri il jackpot ha raggiunto una cifra storica

L’ultima estrazione insomma ha reso ancora più folle l’intera situazione, arrivando a considerare un jackpot mai assegnato prima d’ora. 210 milioni di euro rappresentano una somma davvero incredibile, tanto, troppo forse per una sola persona. Una di quelle somme di denaro che letteralmente travolgono la vita del fortunato vincitore. Nonostante tutto però, il jackpot abbastanza consistente resisteva da un bel po’ di tempo, forse anche troppo.

L’ultima vincita nel nostro paese risale allo scorso maggio, parliamo dell’anno 2021, esattamente un anno fa insomma nel nostro paese fu grande festa per la vincita incredibile di 156 milioni di euro. La località prescelta per l’occasione fu Montappone in provincia di Fermo, nelle Marche. Festa grande in paese per il fortunato vincitore che era riuscito a portare a casa un successo davvero incredibile, più di 150 milioni in un colpo solo. Ora quella cifra, quel premio è addirittura arrivato a 210 milioni di euro.

Elenco completo vincite estrazione Superenalotto 24 maggio 2022:

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 209.056.590,41 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 32.041,12 € 7 4 punti 395,65 € 576 3 punti 29,80 € 23.053 2 punti 5,71 € 374.042

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 39.565,00 € 4 3 punti + SuperStar 2.980,00 € 114 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.497 1 punti + SuperStar 10,00 € 10.367 0 punti + SuperStar 5,00 € 24.024 Seconda Chance 1 50,00 € 126 Seconda Chance 2 3,00 € 19.048

Da segnalare, inoltre, in merito all’ultima estrazione un premio assegnato davvero niente male. Non uno, anzi, ma ben sette “5” che hanno portato ai relativi fortunati giocatori la bellezza di 32.041,12 euro ciascuno. Estratto inoltre un “4 stella” dal valore assolutamente dignitoso, 39.565 euro, davvero niente male insomma per una vincita considerata minore. Si vince ancora insomma anche se la cifra conquistata non è quella mitica del jackpot, quei 210 milioni di euro, oggi che fanno letteralmente sognare milioni e milioni di italiani in ogni angolo del paese. La speranza è sempre vigile, ed il sogno prima o poi, per qualcuno di loro potrebbe effettivamente avverarsi.