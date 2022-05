Non solo fotovoltaico! Vi è un impianto ancora più conveniente grazie al quale poter contrastare il caro bollette. Ecco l’alternativa che non ti aspetti.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi è un impianto ancora più conveniente e che permette di risparmiare un bel po' di euro. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Energia, non solo fotovoltaico, vi è un impianto ancora più conveniente: tutto quello che c’è da sapere

si tratta del sistema plug & play. Quest'ultimo è un dispositivo che ognuno di noi può installare sul terrazzo, sul tetto o sul balcone di casa, senza dover richiedere alcuna autorizzazione.

Non è un impianto vero e proprio, bensì un elettrodomestico in grado di generare elettricità grazie alla luce solare che viene poi convertita in energia domestica. Basta inserire la spina nella presa e il modulo in questione viene così collegato in modo facile e veloce all’impianto elettrico della propria abitazione.

L’energia elettrica creata grazie alla luce del sole viene così trasferita dal modulo all’impianto elettrico, riuscendo così a fornire energia a frigoriferi, lavatrici o qualsiasi altro dispositivo collegato a una presa. In questo modo il contatore gira più lentamente e diminuiscono i consumi, riuscendo in questo modo a pagare meno sulla bolletta.

Piccoli e facili da trasportare, si rivelano essere molto vantaggiosi anche dal punto di vista economico. Rispetto ai costi particolarmente elevati di un impianto fotovoltaico, infatti, un dispositivo plug & play costa in media tra i 250 e i 700 euro. Una valida alternativa all’impianto fotovoltaico che permette appunto di contrastare il caro bollette e risparmiare in questo modo un bel po’ di soldi.