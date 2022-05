Fuga romantica a Portofino per Fedez e Chiara Ferragni, ma quanto costa una notte nell’hotel extra lusso dove ha soggiornato la nota coppia? Cifra da capogiro.

Tra le coppie più conosciute e seguite del web, sono in molti a essere curiosi di sapere quanto costi una notte nell’hotel a Portofino in cui hanno soggiornato Chiara Ferragni e Fedez. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Molto seguiti sui social, dove vantano tantissimi follower, Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più conosciuta e spiata del nostro Paese. Artefici di molti progetti e collaborazioni di successo, nel giro di pochi anni sono riusciti a dar vita a un vero e proprio impero. Vera e propria coppia d’oro, non stupisce che in molti siano curiosi di voler sapere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il loro patrimonio.

Negli ultimi giorni, invece, ad attirare particolare interesse è la fuga romantica della coppia a Portofino che per l’occasione ha soggiornato in una struttura da sogno. Ma quanto costa una notte nell’hotel extra lusso nella città ligure dove hanno trascorso dei giorni all’insegna del relax Fedez e Chiara Ferragni? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Fedez e Chiara Ferragni, quanto costa una notte nell’hotel extra lusso a Portofino: le cifre che non ti aspetti

Chiara Ferragni e Fedez hanno di recente pubblicato sui social delle foto che non sono passate inosservate. La coppia, infatti, ha deciso di trascorrere qualche giorno all’insegna del relax a Portofino. Per l’occasione hanno soggiornato presso un complesso alberghiero di gran lusso. Ovvero Belmond Splendido Mare, situato in via Roma prima, mentre il giorno seguente Splendido Belmond Hotel in via Baratta.

Una struttura da sogno con un panorama mozzafiato e tutti i comfort possibili. Per quanto riguarda Splendido Belmond Hotel, ad esempio, presenta 70 camere e suites con varie opzioni di scelta, compresa la extra lusso Dolce Vita Suite. Belmond Splendido Mare, invece, presenta 14 camere e suites, con tanti servizi offerti come escursioni e servizio spiaggia.

Ma quanto costa una notte nell’hotel extra lusso a Portofino in cui hanno soggiornato Fedez e Chiara Ferragni? Ebbene, in base ad alcune informazioni che circolano in rete, una notte per due persone, colazione inclusa, presso lo Splendido Belmond costa 4.100 euro. Tale importo è pari a 5 mila euro, invece, per quanto riguarda lo Splendido Mare.Delle cifre senz’ombra di dubbio non indifferenti per soggiornare in una struttura da sogno in una location mozzafiato.