Euro Millions, è successa una cosa straordinaria: la giocata fatta online

Una vincita sensazionale attesa per tantissimo tempo. Gioisce una coppia che da oggi non avrà più alcun problema economico.

Una estrazione settimanale per la lotteria che passo dopo passo è riuscita a conquistare milioni e milioni di estimatori. La posta in palio altissima, la possibilità di risolvere con una sola giocata i problemi di una vita e forse, anzi sicuramente anche di più. La magia di pochi numeri estratti che possono cambiare per sempre il corso di una vita, oggi più che mai. Alla fine è successo davvero.

Pioggia di milioni su una coppia britannica. E’ successo grazie al concorso EuroMillions, lotteria nazionale che negli ultimi tempi è riuscita a richiamare l’attenzione di milioni e milioni di giocatori in ogni parte del paese. L’ambizione della vittoria, di risolvere ogni problema legato alla vita quotidiana. La possibilità di spazzare via in un solo colpo tutti i dubbi e le perplessità di una vita intera. L’estrazione settimanale ha di certo fatto parlare di se, e non poco.

Joe e Jess Thwaite, di 49 e 44 anni sono i fortunati vincitori del jackpot tanto atteso. Ben 184 milioni di sterline, l’equivalente di circa 215 milioni di euro, una cifra letteralmente incredibile. Una somma di denaro che potrebbe bastare per due o addirittura più vite. Nel Regno Unito la notizia ha fatto scalpore la notizia della vincita sensazionale, qualcosa di irripetibile secondo molti che ha lasciato tutti o quasi a bocca aperta, compresi probabilmente i diretti interessati.

EuroMillions, finalmente jackpot: il biglietto vincente acquistato tramite app

Una vittoria che nasce nel segno di una sorta di promessa. Il padre della donna, assiduo giocatore, aveva sempre sognato, in vita, di vincere tanto al gioco, cosi come molti. Alla sua morte, sua figlia ha scelto di credere in quel sogno provando in qualche modo a portare avanti quella piccola tradizione fatta di tentativi settimanali. Alla fine un biglietto acquistato tramite l’app della lotteria nazionale ha fatto si che due sogni, non soltanto uno potessero avverarsi.

Jess gestisce la parte commerciale in un negozio di parrucchiere di proprietà di sua sorella, mentre Joe, suo marito, è un ingegnere delle comunicazioni. Hanno due figli piccoli e sono sposati da ben 11 anni. Tanta incredulità per la coppia una volta realizzata la vittoria, non sembrava vero, non poteva essere vero, tutti quei soldi in un colpo solo. I due si sono da poco trasferiti in una nuova casa in campagna realizzando un ulteriore sogno nel cassetto condiviso. E poi tre cani, cinque galline, due gechi e tre pony, la possibilità di far crescere i propri figli in un ambiente completamente diverso da quello che invece può offrire la città.

A questo punto, è il caso di dirlo la loro vita è davvero cambiata. Poco più di 200 milioni di euro da gestire nel modo migliore per se e per i propri figli. Investire magari, fare in modo che quei soldi possano creare altra ricchezza, altra serenità ed altro benessere. Certi sogni nel cassetto una volta realizzati rischiano di travolgere tutto e tutti. Piedi ben saldi in terra insomma e sorrisi ormai fuori controllo per la coppia. Una settimana assolutamente indimenticabile.