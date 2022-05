La manipolazione della mente per rubarci tutto: succede anche questo

Quante volte abbiamo pensato, magari riferendoci alla cronaca quotidiana che questo o quell’altro fatto magari si sarebbero potuti evitare. Immagiamo ad esempio di poter essere superiori in qualche modo ai tentativi di raggiro, di truffa che sempre più spesso affollano il web e non solo. La verità è che non esiste alcuna certezza di cosa potrebbe capitarci in certe situazioni.

Numerose sono le tecniche che siamo ben consapevoli di poter trovare praticamente ovunque intorno a noi. Conosciamo bene ad esempio le dinamiche del web con le solite mail o sms che in qualche modo provano ad orientare la nostra scelta quando si tratta magari di ritirare un premio, partecipare ad un sondaggio oppure provvedere a risolvere problemi legati al nostro conto corrente oppure alla nostra carta prepagata. La situazione è la classica insomma.

Per classico intendiamo chiaramente ciò che già conosciamo, che nonostante tutto però continua a fare vittime su vittime. Troppe volte non si immagina di essere finiti dentro una truffa proprio per l’estrema cura dei dettagli di chi di fatto la organizza. Siti bancari fedeli nell’immagine a quelli autentici, contenuti che riescono in ogni caso ad attirare l’attenzione di chi legge, portandolo di fatto ovunque si voglia. Purtroppo però il mondo della truffa no è soltanto questo.

Sappiamo ad esempio quanto siano diffuse determinate pratiche anche nella vita reale. Le truffe in fila al bancomat, quelle che prevedono il finto ritrovamento di una banconota per terra per approfittare della distrazione di chi andrà a raccoglierla e sfilargli informazioni preziosi. I raggiri agli anziani, i falsi operatori di società idriche e i falsi amici di parenti che arrivano a cercare soldi per toglierli da fantomatiche situazioni di disagio. La realtà insomma è piena zeppa di esempi, purtroppo.

La manipolazione della mente per rubarci tutto: ecco il gaslighting

Sempre nuove tecniche però affollano l’orizzonte. Al momento, purtroppo per milioni e milioni di cittadini le truffe continuano a rappresentare una terribile minaccia costantemente. Abbiamo visto ad esempio come è possibile prendersi gioco degli innamorati a San Valentino, dei più ingenui a Natale, ad esempio con le truffe per le feste comandate. Abbiamo inoltre visto come è possibile fingere identità fasulle e truffare sentimentalmente, se cosi si può dire, donne ed uomini che magari cercavano soltanto un amico.

Una modalità che forse pochi conoscono, che può essere tranquillamente applicata al mondo della truffa è quella che viene notoriamente chiamata “gaslighting”. Si tratta di un termine coniato in riferimento ad un film di qualche anno fa in cui all’interno di una coppia esisteva da parte di uno dei componenti la capacità di soggiogare, sottomettere in qualche modo mentalmente il partner. Sottili giochi mentali, condizionamenti psicologici che di fatto piegano la volontà di uno all’altra.

Persone estremamente vulnerabili, mentalmente fragili che possono essere condizionate con poco e di conseguenza. Il tutto rappresenta una possibilità molto pericolosa perchè sappiamo quando certe persone possano essere ad esempio condizionate nel fare ciò che forse normalmente nemmeno farebbero. Il profilo ideale per il truffatore moderno, quello rapido e sicuro di se del web ma no solo. Il mondo della truffa insomma si amplia di una nuova figura, di una nuova tecnica. Niente di più rischioso, purtroppo. In ogni caso restare vigili ed attenti sempre, in ogni situazione, questo è il consiglio realisticamente parlando più valido.