Pannelli solari e detrazioni: quanto costa l’installazione domestica

I pannelli solari sono l’investimento del presente per poter avere un risparmio nel lungo periodo. Scopriamo quali sono i costi dell’installazione approfittando delle detrazioni.

Il fotovoltaico sta riscuotendo sempre più successo in seguito ai rincari di luce e gas. E’ realmente la soluzione più conveniente?

Installare pannelli solari per l’autoproduzione dell’energia elettrica è la decisione condivisa da un numero considerevole di italiani. L’idea di risparmiare in bolletta sfruttando il fotovoltaico sembra, infatti, ottima soprattutto considerando l’emergenza in cui viviamo e le previsioni che indicano una possibile interruzione della fornitura del gas russo. Le possibilità, poi, sono diverse. Si può installare un solo pannello sul balcone per alimentare gli elettrodomestici attaccati alla presa della corrente oppure un grande impianto fotovoltaico sul tetto per produrre più energia e ridurre ulteriormente i consumi. Tutto questo, però, ha un costo iniziale di acquisto e installazione oneroso che può essere ridotto grazie a bonus e incentivi che da anni imperversano sul mercato. L’investimento, così, potrà essere recuperato in poco tempo e nel frattempo si sarà aggiunto un tassello chiave nell’autonomia domestica.

Pannelli solari e risparmio, gli incentivi da conoscere

Un pannello solare per il balcone o una parete esterna produce circa 400 watt di energia e prevede una spesa di circa 300 euro approfittando della detrazione fiscale del 50% ripartita in dieci anni prevista dall’incentivo in vigore fino al 2024 per acquisti di impianti di produzione superiore a 20 kW. Il prezzo si riferisce ad un modulo di un metro per due con tre centimetri di spessore e un peso di circa 20 chili.

Passando al pannello solare termico in grado di riscaldare l’acqua l’agevolazione da conoscere è l‘ecobonus al 65% (percentuale scenderà al 36% dopo il 2024) per un tetto massimo di spesa di 92 mila euro. L’installazione può avvenire sul tetto di una villetta unifamiliare. Con riferimento ad un impianto per una famiglia di quattro persone che possiede un condizionatore e un’auto ibrida si stimano circa 15 pannelli per 6kW con accumulo al costo di 20 mila euro circa e senza accumulo al costo di 11.700 euro con IVA al 10% inclusa.

Condomini e negozi, i costi preventivati

Poniamo il caso di voler installare un impianto fotovoltaico in un condominio di dieci appartamenti con ascensore. Occorrerà installare circa 27 pannelli solari con potenza di poco superiore a 11 kW per un spesa di circa 19 mila euro. Molto più onerose, infine, le spese nel settore commerciale data la necessità di una maggiore produzione di energia. Per avere 100 kW di energia elettrica occorrerà acquistare quaranta moduli più inverter per un costo di 125 mila euro. Superando i 500kW, invece, si dovrà sostenere una spesa intorno a 495 mila euro.