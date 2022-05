Bonus affitto 2022 è per tutti, non solo per gli under 31

By

Il bonus affitto 2022 non è rivolto solo ai giovani under 31. Il Governo ha disposto una seconda misura che permette di risparmiare sul canone di locazione.

Tra le varie agevolazioni introdotte nel 2022 c’è anche il bonus affitto, che è attivo per effetto di una proroga inserita nella Legge di Bilancio. Il beneficio prevede due misure: una rivolta agli under 31 e un’altra indirizzata a tutti i locatari.

Il bonus affitto 2022 è, dunque, accessibile a tutti, a prescindere dall’età. Tuttavia, prevede un requisito reddituale ben preciso che, se rispettato, permette di ottenere un’agevolazione massima di €300 al mese.

Oggi scopriremo quali sono i requisiti per accedere al bonus affitto per gli under 31 e quali i presupposti previsti dalla legge per ottenere il bonus senza requisiti di età.

Bonus affitto 2022: di cosa si tratta

Il bonus affitto 2022 è una misura che il Governo ha introdotto per offrire un sostegno economico ai giovani, e non solo, per il pagamento dei canoni di locazione.

Il bonus indirizzato ai giovani prevede specifici requisiti anagrafici. Infatti, i beneficiari devono avere un’età non superiore ai 31 anni non compiuti.

Nel 2022 è stata introdotta un’importante novità che riguarda il bonus affitti giovani, che permette di ottenere questo sostegno economico anche nel caso di affitto di una porzione di abitazione, all’interno di un appartamento.

In questo modo, anche gli studenti fuori sede o i giovani che lavorano lontano da casa e affittano solo una stanza hanno la possibilità di ottenere un supporto economico.

Il valore del bonus prevede un tetto massimo di €2.000 totali e un importo minimo di 991,60 euro. La misura è erogata nei primi quattro anni di durata del contratto d’affitto.

Il calcolo del bonus affitto avviene tenendo conto del 20% del canone di locazione che il giovane dovrebbe pagare.

Nel caso in cui la suddetta aliquota risultasse inferiore a 991,60 euro, il giovane locatario riceverà comunque la cifra che è stata fissata dalla legge come limite minimo. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui il canone di locazione dovesse superare il tetto massimo di €2.000 annui.

Le somme di denaro sono erogate sotto forma di detrazione fiscale, inserite nelle 4 successive dichiarazioni dei redditi presentate dal giovane locatario.

Per poter accedere al bonus affitto 2022 under 31 è necessario che l’abitazione affittata non appartenga la famiglia d’origine del giovane. Inoltre, occorre che il giovane dimostri di essere regolarmente residente nell’abitazione oggetto del bonus affitto.

Infine, la legge prevede anche un requisito reddituale per poter accedere a questo beneficio: il giovane richiedente deve avere un indicatore ISEE annuo che non superi i 15.493,71 euro.

Agevolazioni per l’affitto senza requisiti d’età

Come abbiamo detto in apertura, il bonus affitto 2022 è accessibile a tutti a prescindere dai requisiti di età. In effetti il bonus è caratterizzato da due misure:

Una indirizzata gli under 31;

Una rivolta ai locatari con ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

In questo secondo caso, dunque, il bonus concede un importo pari a €300 totali. L’ISEE familiare deve essere inferiore a 15.493,71 euro e non superiore a 30.987,41 euro.

In questa fascia di valori è possibile chiedere ugualmente il bonus ma in forma ridotta, con un’agevolazione pari a €150.

Le modalità di erogazione restano invariate, pertanto anche in questo caso è prevista una detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del locatario.