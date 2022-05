Speaking-coach/oratore motivazionale: chi è, cosa fare e quanto guadagna oggi

Li vediamo parlare ad immense platee, i loro discorsi spesso riguardano il modo di affrontare il lavoro e la vita. Ci insegnano la strategia vincente per provare a realizzare i nostri sogni, ad essere competitivi e a reggere stress e gerarchie, per emergere in una società che non ci vuole deboli. Sono gli speaking coach.

Li abbiamo visti spesso in televisione, le loro storie sono apparse come affascinanti e curiose ai nostri occhi, “consacrate” attraverso pellicole di oltre-oceano. La professione del comunicatore-oratore motivazionale ci colpisce, ci incuriosisce.

Ti sarai chiesto spesso quanto vengono pagati questi “speaking coach”, ovvero i cosiddetti oratori motivazionali e qual è il oro stipendio medio.

Spesso vedi questi relatori parlare in eventi, convegni o televisione, ma cosa fanno dietro le quinte e quanto guadagnano sembra per certi versi un po’ misterioso.

Se stai esplorando con curiosità il “nuovo mondo” degli oratori motivazionali come possibile futura carriera, potresti chiederti se puoi guadagnarti da vivere o addirittura diventare ricco con questo lavoro per certi versi unico nel suo genere.

La prima cosa che devi capire è che molti oratori guadagnano da numerose iniziative, in una sorta di ampio percorso di liberi professionisti. Significa che potrebbero sfruttare le loro potenzialità per creare una sorta di brand intorno a se stessi, per ottenere numerose opportunità in diversi settori, da diverse aziende, aumentando quindi i propri guadagni in modo esponenziale.

Questo non vuol dire che parlare in pubblico non permetta ottimi guadagni, ma occorre certamente farsi un nome in un settore particolarissimo.

Il fattore più delicato per “fare soldi” come oratore è appunto il livello del tuo brand e il tuo posizionamento.

Quando un’azienda o un’organizzazione assumono un’oratore, il loro obiettivo principale è:

Riempire i posti a pagamento

Aumentare la credibilità del proprio marchio

Questo è il motivo per cui il tuo marchio e posizionamento sono fondamentali perché la quantità di denaro che ti verrà pagata dipende interamente da quanto puoi riempire i posti.

Quindi, se vuoi guadagnare un sacco di soldi, devi essere preparato a commercializzare e posizionarti come una cima in questo settore.

A seconda della loro area di conoscenza e dei loro anni di esperienza, fama e status, un oratore motivazionale può guadagnare da $ 10.000 a più di $ 300.000 all’anno.

Ecco la prospettiva generale di quanto guadagnano gli speaking coach in base al loro livello.

Principianti: 0 – 1000 euro

Esperienza Media: 1000 – 2500 euro

Livello Buono: 2500 – 5000 euro

Autorità: 10.000 euro

Quando inizi la tua carriera di oratore per la prima volta, potresti dover accettare prestazioni gratuite per acquisire esperienza ed esposizione, ma man mano che diventi più famoso nella comunità, potresti addebitare una tariffa per oratore che va da $ 100 a più di $ 10.000 per un solo evento in grande stile.

I relatori motivazionali sono spesso lavoratori autonomi e quando inizi questa nuova carriera, devi investire tempo e denaro per espandere il tuo giro di affari, candidarti per parlare a conferenze, convegni ed eventi.

All’inizio della loro carriera, molti oratori hanno bisogno, a loro volta, di assumere un coach che li aiuti ad affinare le loro tecniche di consegna, eliminando “ums” e “ah” indesiderati o linguaggio del corpo, intonazioni e pause imbarazzanti per aiutarli a trasmettere i loro messaggi in modo più efficace.

La maggior parte degli oratori motivazionali viaggia e tiene discorsi in tutto il mondo e in quanto libero professionista per diverse aziende, potresti dover pagare le spese di viaggio di tasca tua.

Tieni presente che ci vorrà del tempo per diventare uno dei migliori, in qualsiasi carriera, quindi non scoraggiarti se non stai guadagnando abbastanza. Il tuo momento per emergere potrebbe arrivare prima di quanto immagini.