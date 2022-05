Gratta e vinci, il sogno si è avverato: “volevo solo studiare”

Una vincita straordinaria di quelle che di certo possono aiutare e non poco nel corso di una vita. Le idee del vincitore sono chiare.

Quello che è successo a questo giovane giocatore ha davvero dell’incredibile. Una situazione nuova, strana, di certo condita da una dose abbastanza consistente di fortuna. Ci troviamo oggi a raccontare di una vicenda che non può che spingere verso la speranza milioni e milioni di giocatori in ogni angolo del pianeta. Pochi secondi e la vita cambia per sempre, in questo caso potrebbe essere davvero cosi.

La storia che arriva dal Canada ha davvero dell’incredibile. Tanta fortuna, certo, ma anche la consapevolezza che da oggi probabilmente in qualche modo la strada sarà tutta o quasi in discesa per il fortunato giocatore. La somma vinta è già dirottata verso quelle che sono le ambizioni del giovanissimo fortunato in questione. Il percorso di studi, lungo, faticoso e chiaramente caro, molto caro, ora troverà un importante compagno di viaggio.

Un biglietto acquistato a Calgary, in Canada, presso un Circle K nel blocco 3700 della 26th Avenue N.E. il 17 dicembre 2021. Jobindeep Singh, è lui il fortunato vincitore ha acquitato un biglietto del concorso Zing, davvero fortunato. 250mila dollari, alla fine, sono arrivati nelle sue tasche. Vincita non recente, certo, ma da poco resa pubblica dai vari organi di stampa. “Era Natale, quindi ho pensato di provare i biglietti di Natale, e la gente compra sempre i biglietti di The Big Spin“, ha spiegato Singh in un recente incontro con la stampa.

Gratta e vinci, il sogno si è avverato: la fortuna ha bussato con decisione alla sua porta

Cosi come spiegato dalla stessa agenzia che gestisce l’intero concorso, scopriamo che il Big Spin è un biglietto dal costo di 5 dollari. Da li si arriva nel caso, se si è fortunati insomma ad una vincita ma non è tutto. Presso il proprio rivenditore di fiducia i giocatori completano il tutto con un tentativo alla ruota dei premi. Li scopriranno nel complesso l’esatto importo del premio ottenuto.

Un comunicato stampa della Western Canada Lottery Corporation ha cosi spiegato: “Se il premio Spin Win del giocatore è un Big Spin, vince 10.000 dollari più la possibilità di far girare una vera ruota dopo aver grattato il proprio biglietto. Il vincitore lascerà l’evento di spin con almeno altri 100.000 dollari e possibilmente fino a 500.000 dollari.”

“Oh, ero felice”, disse Singh. “Sono uno studente internazionale, quindi andare a scuola è molto costoso per me.”, queste le parole del giovane vincitore che avvicinandosi alla ruota dei premi ha visto il giro fermarsi sull’incredibile cifra di 250mila dollari. Una cifra che ha dato consapevolezza al giocatore di quanto importante fosse stata per lui quella giocata. Una vincita incredibile, certo.

Quei soldi da investire nello studio, continuare quel percorso che lo porterà ad essere la persona ed il professionista che da sempre sogna di essere. Il gioco in alcuni casi, certo, può cambiare la vita, dare speranza, convincersi che la fortuna può certo baciare chiunque. Il destino, ogni tanto offre davvero l’opportunità di cambiare vita, nel vero senso della parola.