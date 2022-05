SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto estrazione sabato 7 maggio 2022

In diretta le estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi sabato 7 maggio 2022. Scopri insieme a noi se hai vinto.

Serata di estrazioni, è caccia al Jackpot milionario anche se il gioco della Sisal non manca mai di rendere felice qualche italiano.

Avete la possibilità di seguire la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. I numeri vincenti si conosceranno dalle ore 20.00

Estrazioni: quando si gioca

Il gioco del Lotto e Superenalotto suscita sempre molta attenzione da parte degli Italiani, sono infatti molte le persone che tentano la fortuna per cercare di vincere il montepremi che spesso supera anche quota 100 milioni di euro. Il jackpot più alto, da ben 177,7 milioni, è stato vinto il 30 ottobre 2010. Quel giorno la vincita fu giocata con un sistema online di 70 quote da 24 euro ciascuna. Ogni vincitore prese oltre due milioni e mezzo di euro.

Le estrazioni del lotto avvengono 3 giorni alla settimana, precisamente Martedì, Giovedì e Sabato sempre alle ore 20.00. E’ possibile effettuare le giocate tutti i giorni in qualsiasi orario ad eccezione dei giorni di estrazioni dove la possibilità di giocare chiude alle ore 19.30 per riaprire un’ora dopo la fine dell’estrazione. Chi desidera tentare la fortuna può recarsi in una delle 34 mila ricevitorie autorizzate in tutto il territorio italiano. In alternativa si può anche giocare online sui siti autorizzati, basta aprire un conto gioco, inserire i propri documenti per la convalida del conto, depositare la cifra desiderata e a questo punto siete pronti per provare a vincere.

In attesa dei numeri vincenti, a breve l’estrazione

Estrazione Superenalotto i numeri vincenti

SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Montepremi Superenalotto

Montepremi disponibile per oggi per chi indovina 6 numeri 199.800.000 euro Estrazione Lotto

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10eLotto i numeri estratti

Numeri:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Million Day estrazione:

Numeri vincenti di oggi:

Estrazione simboli Simbolotto

I simboli vincenti di oggi: