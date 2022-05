Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto quota 200 ,milioni. Una cifra da capogiro che qualcuno potrebbe aggiudicarsi grazie ai sogni.

Appuntamenti lavorativi, impegni famigliari e bollette da pagare sono solo alcuni dei pensieri che affollano continuamente la nostra testa.

D’altronde sono davvero tante le cose a cui dover prestare attenzione e proprio per questo motivo non bisogna vergognarsi del fatto che possa capitare di immaginare di vivere una vita diversa, all’insegna di una maggiore tranquillità economica. In fin dei conti, se è pur vero che i soldi non danno la felicità, dall’altro canto non si può negare che contribuiscano a risolvere un bel po’ di problemi.

Non è un caso, quindi, che molte persone tentino ad ogni estrazione la fortuna, con la speranza di aggiudicarsi una vincita milionaria. Ne è un chiaro esempio l’estrazione di stasera del Superenalotto, con il jackpot che ha raggiunto quota 200 milioni di euro. Una cifra da capogiro che fa inevitabilmente gola ai molti. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che molto probabilmente la dea bendata vi è venuta a trovare nel sonno? Ebbene sì, sembra che i numeri da giocare possano esserci rivelati grazie ai nostri sogni. In questo caso, infatti, a venire in nostro aiuto è la Smorfia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Quella volta che una donna vinse 60 milioni grazie ad un sogno

Per vincere si prova di tutto ma la strada più semplice per provarci e per non sprecare inutilmente soldi, è quella dei sogni. Tentare la fortuna grazie alla Smorfia e non esagerare nella giocata. Come era successo ad una donna canadese.

Deng Pravatoudom, 57 anni, dopo aver vinto 60 milioni di dollari al lotto in Canada, ha raccontato che il merito sarebbe stato tutto del marito, che le avrebbe suggerito i numeri giusti, dopo un sogno. La famiglia, prima del grande colpo, aveva vissuto di stenti e privazioni ed ora finalmente potrà pensare al passato, solo come un brutto ricordo.

Ora vi suggeriamo come interpretare i vostri sogni con i numeri fortunati ad essi collegati.

Superenalotto da 200 milioni di euro, vincere è possibile grazie ai sogni: controlla la Smorfia e trova i numeri da giocare

Alcune volte i sogni possono diventare realtà, se poi si tramutano in numeri vincenti del Superenalotto la gioia è sicuramente doppia. Spesso, infatti, capita di fare sogni che destano particolarmente la nostra attenzione. Ebbene, in questo caso il nostro consiglio è quello di consultare la Smorfia, in modo tale da scoprire i numeri che dovreste giocare. Dalle origini antiche, tanto che, secondo alcuni, le prime versioni del libro dei sogni risalgono all’età bizantina o alla tradizione cabalistica ebraica, prima o poi tutti abbiamo sentito parlare della Smorfia.

Disponibile nella versione napoletana, oppure moderna, in ogni caso dietro ai sogni ci sarebbe spesso qualche messaggio da dover interpretare. Un vero e proprio dono da non dover rivelare a nessuno, avendo l’accortezza di giocare i numeri per tre estrazioni consecutive. Ovviamente non sempre i numeri che otteniamo grazie all’interpretazione dei sogni ci permettono di ottenere delle cifre milionarie, ma se proprio si vuole tentare la fortuna, allora nessuno ci vieta di farlo seguendo i suggerimenti dei propri sogni.

Controlla il tuo sogno cliccando qui sotto https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/smorfia/consulta