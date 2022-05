Ex politica italiana, ormai noto personaggio televisivo, conduttrice e scrittrice, ecco quanto guadagna Vladimir Luxuria. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Vladimir Luxuria è senz’ombra di dubbio uno dei volti più noti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano.

Ex parlamentare, è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Vladimir Luxuria: chi è, altezza, carriera

Nome: Vladimir Luxuria (Wladimiro Guadagno)

Altezza: 178 cm

Peso: circa 74 kg

Data di nascita: 24 giugno 1965

Luogo di nascita: Foggia

Nata a Foggia il 24 giugno 1965, Wladimir Luxuria è alta 178 cm, pesa circa 74 kg ed è del segno zodiacale del Cancro. Nasce con il nome di Wladimiro Guadagno e circa all’età di 20 anni si trasferisce a Roma, dove consegue la laurea presso l’Università “La Sapienza”, in lingue e letterature straniere. Nel corso degli anni ’80 diventa attivista, decidendo di a militare nel movimento LGBT. Inizia a collaborare con lo storico Circolo di cultura omosessuale Mario Meli, di cui ricoprirà il ruolo di direttrice nel corso degli anni ’90.

Nel 1989 inizia ad esibirsi nello storico locale romano “Piper“, per poi recitare, nei primi anni ’90, nel film “Cena alle nove” di Paolo Breccia. Il 1994 vede Wladimir Luxuria far parte del gruppo di organizzatori per primo Gay Pride d’Italia, mentre nel 1997 ottiene una parte in “Come mi vuoi” di Carmine Amoroso. A partire dal 2000 lavora in molti in progetti teatrali, mentre dal 1999 al 2005 è ospite fissa del programma Maurizio Costanzo Show.

Candidata come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, alle elezioni politiche del 2006 viene eletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lazio 1. Dal 6 giugno 2006 ha fatto parte della VII Commissione parlamentare ed è stata la prima donna transgender a diventare parlamentare in Europa. Nel corso del suo mandato, è stata prima firmataria di due proposte di legge, ovvero quella sulle “Disposizioni in materia cinematografica” e quella sulle “Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere”.

Nel 2008 partecipa a L’Isola dei famosi, riuscendo a vincere. L’anno seguente diventa inviata del programma, per poi ricoprire, nel 2014, il ruolo di opinionista del Grande Fratello. Spesso ospite di vari programmi, come Pomeriggio Cinque, nel 2019 è stata ospite temporanea del Grande Fratello e concorrente di Tale e Quale Show. Nell’aprile del 2021, inoltre è uscito “King Kong“, il nuovo singolo inedito di Vladimir Luxuria. Oggi è opinionista della nuova edizione de l’Isola dei famosi.

Vladimir Luxuria: vita privata, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Vladimir Luxuria si sa davvero ben poco. Diverse le relazioni attribuite all’ex parlamentare nel corso degli anni, mai confermate dalla diretta interessata. Nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia qualche tempo fa ha rivelato di essere rimasta scottata in amore quando aveva solamente 16 anni:

“Fu una passione assoluta, travolgente, finita di colpo quando lui mi ha detto: ‘Da domani non mi salutare più, perché mi vergogno di te e di quello che ho fatto’. Da allora ho cominciato a pensare che l’amore profondo fosse dolore e quindi me lo concedo solo con amici e familiari. Per il resto ho continuato a inseguire rapporti superficiali, per non soffrire. Se comincio a sentirmi troppo coinvolta, mi blocco”.

Ma non solo, ospite del programma di Klaus Davi KlausCondicio, qualche anno fa Vladimir Luxuria ha raccontato: “Si, ho amato un uomo importante e molto famoso del centro destra, abbiamo avuto una tormentata relazione fino a qualche settimana fa. Poi, ci siamo lasciati perché la relazione era diventata impossibile. Lui non voleva uscire allo scoperto e io mi ero stancata di fare l’amante clandestina“.

Vladimir Luxuria: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Vladimir Luxuria. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando a quanto riportato qualche tempo fa dal quotidiano La Notizia, sembra che nota opinionista percepisca circa 5 mila euro per ogni ospitata. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Vladimir Luxuria: Instagram e Facebook

Volto noto del mondo dello spettacolo nostrano, Vladimir Luxuria è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove vanta tantissimi follower con cui condivide spesso foto e video.