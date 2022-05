Quanto guadagna Samantha Cristoforetti, la prima astronauta donna italiana ad andare nello spazio? Ecco le cifre che non ti aspetti.

Samantha Cristoforetti è senz’ombra di dubbio l’astronauta più famosa d’Italia e per questo non stupisce che siano in molti a voler sapere quanto guadagni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Prima donna italiana ad andare nello spazio, Samantha Cristoforetti è senz’ombra di dubbio l’astronauta più conosciuta e seguita del nostro Paese. In grado di segnare diversi record, ricordiamo che è stata la prima donna italiana ad essere selezionata nell’equipaggio dell’Agenzia Spaziale Europea.

Di recente finita al centro dell’attenzione per la sua esperienza a bordo della navicella spaziale “SpaceX”, non crea stupore che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Samantha Cristoforetti: chi è, altezza, carriera

Nome: Samantha Cristoforetti

Altezza: 165 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 26 aprile del 1977

Luogo di nascita: Milano

Nata a Milano il 26 aprile 1977, Samantha Cristoforetti è alta 165 cm ed è del segno zodiacale del Toro. Cresciuta a Trento, si è diplomata al Liceo Scientifico. All’età di 17 anni, così come riportato su Informazione Oggi, ha deciso di lasciare il nostro Paese per studiare negli Usa e frequentare la St. Paul’s Central High School a St. Paul, Minnesota.

Nel 2001 consegue la laurea in Germania presso l’Università Tecnica di Baviera, a cui fa seguito un master in ingegneria meccanica. In seguito la Cristoforetti ha frequentato la Scuola Nazionale Superiore di Aeronautica e dello Spazio di Tolosa in Francia, ma anche l’Università Mendeleev delle Tecnologie Chimiche di Mosca in Russia.

Nel 2001 si iscrive all‘Accademia Aeronautica di Pozzuoli, mentre nel 2004 consegue la seconda laurea in Scienze Aeronautiche. Pilota dell’accademia aeronautica, ottiene così il grado di capitano.Astronauta più famosa d’Italia, nel 2009 diventa la prima donna italiana e la terza europea a far parte del team dell’Agenzia Spaziale Europea.

Ottiene varie qualifiche specialistiche e nel 2012 ottiene l’incarico nella spedizione 42/43 sulla Stazione Spaziale Internazionale, “Futura2, diventando così l’ingegnere di bordo nella Soyuz TMA-15M. Nel 2014 intraprende la sua prima missione di sette mesi.

Ovvero la ISS Expedition 42/43 a bordo del Soyuz per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Ma non solo, di recente è finita al centro dell’attenzione per la sua esperienza a bordo della navicella spaziale “SpaceX”. Quest’ultima, ricordiamo, di proprietà di Elon Musk.

Samantha Cristoforetti: vita privata, compagno, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Samantha Cristoforetti si sa davvero ben poco. Ha un compagno di nome Lionel Ferra e dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Kelsey Amal nata nel 2016 e Dorian Lev nel 2020. Come già detto sono poche le informazioni in merito alla sfera privata della nota astronauta, con la coppia e i figli che dovrebbero, in base alle informazioni che circolano in rete, avere una casa in Germania nei pressi del centro astronautico dell’ESA, a Colonia.

Samantha Cristoforetti: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Samantha Cristoforetti. Come è facile immaginare per svolgere la sua professione ha dovuto studiare e lavorare tanto, anche sul corpo. Questo in quanto l’assenza di gravità sul corpo ha un impatto tale da poter comportare un veloce deterioramento della salute delle ossa.

Nonostante ciò non percepisce, come molti potrebbero pensare, delle cifre milionarie. Basti pensare che quando si è in missione, un astronauta percepisce un extra di soli 20-30 dollari al giorni. Interesserà quindi sapere che in base ad alcune informazioni che circolano in rete, sembra che Samantha Cristoforetti porti a casa un guadagno annuale pari a circa 32-35 mila euro.

A tal proposito, in base a quanto riportato su Informazione Oggi, infatti, sembra che “Gli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea guadagnano più o meno 4.500 euro mensili, che diventano 6.000 euro dopo il 1° anno e 7.000 euro dopo il 1° viaggio nello spazio“.

Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni che circolano in rete e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dell’astronauta Samantha Cristoforetti.

Samantha Cristoforetti: Facebook e Twitter

Samantha Cristoforetti ha un account su Facebook che sembra non essere aggiornato da un bel po’ di tempo, ma anche un account su Twitter attraverso cui condivide spesso immagini e video del suo lavoro.