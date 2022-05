Gratta e vinci, pochi secondi e la sua vita cambia: milionaria per il colore

Si vince ancora, è un mese certamente fortunato questo per i giocatori dei giochi a premi più amati di sempre.

Pioggia di milioni grazie ad un biglietto del Gratta e vinci. Quello che è successo ad una giocatrice ha dell’incredibile. Una vincita arrivata per caso, attirata da qualcosa di anomalo proprio da quel biglietto. Una storia incredibile che ha subito fatto il giro della città e non solo. Il bottino è stato di quelli davvero incredibili, quelli che cambiano la vita in pochi secondi.

Una giocata incredibile di quelle che capitano una sola volta nella vita, in quella dei fortunati chiaramente. Quello che è successo ad una donna dello stato del Michigan ha davvero dell’incredibile. L’identità della vincitrice non è nota, ma si conoscono alcune dinamiche legate all’acquisto del Gratta e vinci fortunato. Il tutto è successo a Macomb, nello stato americano del Michigan. Come mai proprio quel biglietto, questo ci si chiedeva insomma.

Il Multiplier Spectacular da ben 2 milioni di dollari che ha cambiato per sempre la vita della 44enne, è arrivato tra le sue mani per caso, cosi all’improvviso. 20 dollari il taglio del biglietto fortunato, un investimento quindi incredibile, di quelli che di certo interesserebbero a milioni e milioni di cittadini. Tutta una casualità, attirata da un dettaglio, una serie di dettagli anzi. Quello che la donna ha quindi raccontato ha davvero dell’incredibile.

Gratta e vinci, pochi secondi e la sua vita cambia: 2 milioni di dollari in pochissimi secondi

Quanto dichiarato dalla donna, cosi come detto ha davvero dell’incredibile, una sorta di notizia nella notizia, capace di incollare agli schermi delle tv milioni di cittadini, impazziti per la vicenda in questione: “Il biglietto Multiplier Spectacular da 2.000.000 di dollari ha attirato la mia attenzione perché mi piaceva il colore e il design, quindi ho deciso di provarlo, ha detto la donna ai funzionari della lotteria. Quando ho grattato il biglietto – continua la donna – e ho visto che avevo vinto 2 milioni di dollari, ho dovuto fare una doppia ripresa perché pensavo di aver letto male. Quando finalmente è affondato nel fatto che avevo vinto, ero molto eccitata “.

In merito alla vincita conquistata, la 44enne del Michigan ha scelto di incassare la somma forfettaria di circa 1,2 milioni di dollari al posto dei 30 pagamenti annuali ottenibili in alternativa. Le idee della donna sono chiara anche in merito all’utilizzo della stessa somma di denaro, pagare le bollette e provvedere a tutto il resto. Una storia insomma incredibile, una di quelle che di certo non si possono incrociare ogni giorno. Tanti, troppi milioni forse, in un unica direzione.

Momento fortunato nello stato del Michigan, poche settimane fa un’altra vincita, dall’importo molto più basso però, circa 400mila dollari. La ruota insomma, quella della fortuna sta girando eccome. I giocatori sempre più spesso ottengono il risultato spesso insperato. Si vince ed anche tanto insomma in un momento che di certo non lascia ben sperare tra pandemia e scenari di guerra. I cittadini in qualche modo si affidano anche al gioco e spesso hanno la meglio. Notizie che danno speranza certo, ma spesso anche illusione. Non si vince sempre, questo è chiaro, ma quando riesce allora è davvero una grande soddisfazione.