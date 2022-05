Vecchie monete, “non portateci queste”: quelle che davvero hanno valore per i collezionisti

1939 a €380

1940 a € 380

a € 380 1941 a € 390

a € 390 1942 a € 450

a € 450 1943 a € 500

a € 500 1944 a € 500

a € 500 1945 a € 500

a € 500 1946 a € 550

a € 550 1947 a € 600

a € 600 1948 a € 320

a € 320 1949 a € 500

a € 500 1950 a € 280

a € 280 1951 a € 480

a € 480 1952 a € 480

a € 480 1953 a € 480

1954 a € 700

a € 700 1955 a € 1200 ( SOLO ORO )

1956 a € 500 ( SOLO ORO )

1957 a € 330 ( SOLO ORO )

1958 a € 330 ( SOLO ORO )

1959 a € 1150 ( SOLO ORO )

Tutto insomma per gli appassionati che cosi come specificato attraverso i vari canali saranno messi nelle migliori condizioni per considerare secondo le migliori condizioni il da farsi. Scegliere come vendere, a chi vendere, a quanto. Ad ogni modo l’impresa in questione pone davanti a se, secondo chiaramente le proprie regole, cosi come abbiamo avuto modo di vedere, l’attenzione verso il cliente, tutto insomma per chi da fiducia a questo incredibile ed affascinante contesto.

Situazione insomma ideale per chi si trova all’interno di questo incredibile contesto, tanto affascinante quanto a tratti surreale. Oggi insomma l’attenzione quasi maniacale verso le istanze poste dal cliente vuol dire anche evitare spiacevoli sorprese che spesso il web è capace di riservare. Le trappole della rete, le piattaforme di vendita che possono anche portare ad insospettabili raggiri. Tutto insomma potrebbe portare ad un enorme vantaggio per tutti gli appassionati, i clienti vecchi e nuovi.

Il messaggio principale da parte di Moruzzi numismatica, cosi come riportato attraverso gli usuali canali è il seguente, con tutte le informazioni utili per poter fornire il miglior servizio possibile: “Massimo 10 foto, scattate su fondo scuro e luce diurna sul nostro Canale WhatsApp +39 348 3837636 oppure per email a info @ moruzzi.it (rimuovere gli spazi). Se necessario vi chiederemo maggiori informazioni e ulteriori immagini. Sarete contattati solo se il materiale proposto ha un interesse anche minimo e, se necessario, sarà concordato un appuntamento. Le risposte non saranno sempre rapide nonostante il nostro costante impegno“.

Le informazioni utili insomma sono tutte qui. Massima cura del cliente fornendo una serie di servizi più che preziosi. Contattare insomma un esperto è quanto di meglio un appassionato, un collezionista possa fare.