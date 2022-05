Cani: quali sono le cinque razze più costose del mondo

Il valore di alcuni cani può raggiungere cifre decisamente ingenti. Scopriamo quali possono essere maggiormente dispendiosi al momento dell’acquisto

Il settore degli animali domestici è sempre più in crescita e soprattutto per quanto concerne i cani, il giro d’affari è piuttosto notevole.

Accogliere un cane nella propria famiglia è una pratica ormai sempre più radicata nella società contemporanea. Proprio per questo motivo intorno a questi graziosi e fedeli animali è nato un mercato di grande importanza con cifre non sempre alla portata di tutti.

Naturalmente ciò accade per quanto concerne i cani di razza. Altri invece si possono tranquillamente adottare senza la necessità dover spendere denaro. Per chi però è più propenso a prendere una tipologia specifica, è bene valutare i “prezzi” medi richiesti dai vari allevatori.

Cani: le cinque razze che comportano un esborso economico più elevato

Andando nel dettaglio, cerchiamo di capire quali sono le razze canine più costose tra quelle più comuni. Clicca qui per conoscere invece quali sono i costi medi di mantenimento. Alcune sono decisamente più note, altre un po’ meno e per questo più elitarie.

Cavalier King Charles Spaniel

Si tratta di un cane originario del Regno Unito ed è catalogato come toy, che in inglese significa giocattolo. In realtà nel linguaggio specifico significa che il cane è di taglia piccola. Il CKCS è amichevole ed è famoso per le sue orecchie morbide. Richiede molte attenzioni visto che è molto affettuoso oltre che casalingo. Può costare fino a 1.000 dollari.

Cane Lupo Cecoslovacco

Cine si evince dal nome, proviene dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Il suo pelo ha sfumature grigio argento e giallo grigio ed è piuttosto raro. Ad oggi se ne contano poco più di 300 esemplari in Europa. Naturalmente ciò comporta una spesa importante per chi decide di acquistarlo che può arrivare anche a 1.500 dollari. In alcuni Stati però è vietato o meglio è consentito avere nessuna specie riconducibile al genere lupo.

San Bernardo

Decisamente più nostrano visto che è originario delle Alpi italo/svizzere. Deve buona parte della sua fama al noto film Beethoven. La sua stazza è piuttosto imponente visto che può arrivare a pesare quasi 120 kg per un’altezza di 89 cm. Inizialmente era allevato come cane da salvataggio visto che aiutava le persone rimaste bloccate nella neve. Il suo acquisto comporta una spesa di 1.800 dollari.

Bedlington Terrier

Proviene dall’Inghilterra nord-orientale e ha un valore di mercato di circa 1.800 dollari. Soprannominato l’Agnello di Rothbury per il suo aspetto, veniva allevato dai cacciatori. Poi è diventato un cane da corsa e da esposizioni di categoria. Molto abile anche nel nuotare, si propone anche come ottimo compagno di avventure domestiche vista la sua predisposizione caratteriale docile.

Double Doodle

In realtà si tratta di un ibrido tra Labradordoodle e Goldendoodle che viene fatto accoppiare con un barboncino. Spiccano per intelligenza e per il loro essere amichevoli con le persone. Adorano giocare soprattutto con la pallina vista la loro propensione al riporto. Essendo molto attivo non è il cane ideale per chi è più pigro e sedentario. Negli Stati Uniti, dove questo splendido incrocio ha avuto i suoi natali, il valore di acquisto è di 1.900 dollari.