Occhio alla residenza e allo stato di famiglia, in quanto in questo modo è possibile beneficiare, in modo legale, di diversi vantaggi dal punto di vista fiscale. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, famiglia, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare e che richiedono, nella maggior parte dei casi, il nostro massimo impegno. Non stupisce, quindi, che possa capitare a tutti quanti, prima o poi, di perdersi nei meandri burocratici, tanto da non sapere di avere diritto a particolari agevolazioni.

Residenza e stato di famiglia, ottenere più benefici fiscali è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere che l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Ovviamente più basso è il valore dell’Isee, maggiore sarà il numero di agevolazioni a cui poter accedere. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ottenere più benefici fiscali grazie alla gestione della residenza e dello stato di famiglia è possibile.

Il tutto, ovviamente, può essere effettuato in modo assolutamente legale. Ma come fare? A tal proposito bisogna innanzitutto sottolineare che residenza e stato di famiglia sono fondamentali per la determinazione del valore Isee di un nucleo famigliare. Ne consegue, pertanto, che riuscire a gestire si rivela essere importante per poter accedere a un gran numero di agevolazioni.

Maggiore è il numero di persone che compongono un nucleo famigliare, più alto sarà il valore dell’Isee. Proprio per questo motivo si consiglia, ove possibile, di cambiare residenza e uscire in questo modo dallo stato di famiglia al fine di ottenere maggiori vantaggi fiscali. Ma non solo, in determinati casi è possibile uscire dallo stato di famiglia anche senza cambiare residenza.

Questo è possibile solamente nel caso in cui si decida di dividere in due soluzioni un’unica unità immobiliare. In pratica la residenza di famiglia viene divisa in due, riuscendo in questo modo a creare due stati di famiglia differenti, pur mantenendo la stessa residenza. Dei metodi del tutto legale, grazie ai quali poter gestire la residenza e lo stato di famiglia e beneficiare così di un maggior numero di agevolazioni fiscali.