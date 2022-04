I titolari di Legge 104 possono richiedere prestazioni poco note che consentono di ottenere aiuti economici mensili. Scopriamo di cosa si tratta.

Le agevolazioni e i benefici per i titolari di Legge 104 sono talmente numerosi che può capitare di non richiedere una prestazione che spetta di diritto.

Muoversi nella giungla delle misure che il Governo eroga ai cittadini con disabilità tramite l’INPS non è sempre facile dato l’elevato numero delle misure concesse. L’appartenenza alla Legge 104 permette l’accesso a tante prestazioni differenti di tipo assistenziale ma anche – e soprattutto – economico. La ridotta capacità lavorativa, infatti, agisce negativamente sulla possibilità di una persona con grave disabilità di ottenere una retribuzione mensile sufficiente per affrontare le spese. Spesso ad occuparsi dell’invalido sono i caregiver e soddisfare tutti i bisogni del familiare titolare di Legge 104 può essere alquanto oneroso. Conoscendo le difficoltà economiche che possono insorgere soffrendo di determinate patologie, la normativa consente di richiedere l’accesso a specifiche misure che erogano contributi economici rilevanti.

Legge 104, le prestazioni da conoscere

L’INPS ha pubblicato due bandi per sostenere economicamente i cittadini titolari di Legge 104. Si tratta del Long Terme Care che eroga contributi in caso di ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali e dell’Home Care Premium che eroga aiuti per la cura domiciliare di persone non autosufficienti. Entrambe le misure verranno garantite per tre anni, dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.

Le domande di accesso all’Home Care Premium possono essere inoltrate dallo scorso 1° aprile entro il 30 aprile 2022. Poco tempo ancora, dunque, per non perdere un’opportunità economica rilevante. I destinatati del bando sono soggetti non autosufficienti, minori disabili o maggiorenni invalidi. I contributi potranno essere utilizzati per pagare le spese effettuate per assumere un assistente a domicilio. In aggiunta potranno essere assegnate dall’operatore sociosanitario delle prestazioni integrative ossia interventi aggiuntivi svolti da fisioterapisti, logopedisti, psicologi e figure professionali in grado di offrire assistenza al beneficiario.

I benefici continuano

Tra le prestazioni integrative richiedibili segnaliamo i servizi di accompagnamento, i servizi di consegna pasti a domicilio e l’assistenza specialistica rivolta a studenti con disabilità al fine di favorire la comunicazione e l’autonomia. I titolari di Legge 104, poi, possono usufruire di servizi di ausilio per la ricerca di un’occupazione, di integrazione in ambito sportivo e di supporto per minori o maggiorenni affetti da autismo.

Tante prestazioni, dunque, che si aggiungono all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, all‘esenzione del bollo auto, alle detrazioni per l’acquisto di un veicolo e l’IVA al 4% per ridurre alcune spese. Ricordiamo, infine, che sono previste agevolazioni di varia natura per i familiari di persone che soffrono di Alzheimer, tra cui citiamo la pensione anticipata.