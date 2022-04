Cerchiamo di capire in che modo i pannelli fotovoltaici possono rappresentare una fonte di guadagno. Tutto quel che c’è da sapere

Solitamente vengono associati al risparmio. In realtà grazie ad una semplice tecnica possono essere riutilizzati anche per trarre dei profitti.

Avere dei pannelli fotovoltaici consente di poter immagazzinare energia solare ed essere autonomi da un punto di vista energetico. Il che consente di poter risparmiare molto e soprattutto in una fase del genere caratterizzata dai rincari di luce e gas è un surplus di non poco conto.

In pochi però considerano questo aspetto come una fonte di ricavo. Infatti l’energia in eccesso che viene prodotta può essere reinvestita o meglio rivenduta per assicurarsi un vero e proprio reddito. Ecco come fare nello specifico.

Pannelli fotovoltaici: com’è possibile sfruttarli come fonte di guadagno?

La prima domanda che sorge spontanea è come è possibile ciò visto l’ingente costo di installazione dei pannelli solari. La risposta è piuttosto semplice. Seppur a fronte di un investimento iniziale importante, nel tempo è possibile rientrare e addirittura guadagnare grazie al fatto che le apparecchiature catturano sempre nuova energia.

Oltre alle prestazioni delle celle fotovoltaiche bisogna considerare gli aiuti pubblici che arrivano in tal senso. Infatti la direzione è sempre più quella di convergere verso l’ecologico che non genera nessuna fonte di inquinamento atmosferico, come ad esempio l’anidride carbonica. Scegliere l’energia solare significa ridurre la propria impronta di carbonio e rispettare l’ambiente.

Questo genere di movimento consentirebbe di avere praticamente l’energia in casa gratis. Una volta rientrati con le spese infatti, ciò che si vende a terzi servirebbe a compensare i costi accessori che sono sempre e comunque presenti.

La vendita di energia ammonta a circa 50 centesimi di euro per KWh. Ciò la dice lunga su quelli che possono essere in vantaggi a lungo termine. Ad avvalorare questa tesi c’è un altro particolare piuttosto interessante, ovvero che è molto improbabile sostituire un pannello fotovoltaico prima di 40 anni.

In linea di massima resistono anche alla grandine fino a 1,25 centimetri di diametro ad una velocità di 140 km/h. Quindi difficilmente ci si ritrova a dover sostenere dei costi supplementari.