Sono diversi gli aiuti economici nel 2022 a favore di chi presta assistenza a genitori o parenti anziani.

A partire da importanti bonus fino ad arrivare alle detrazioni, sono diversi gli aiuti economici a favore di coloro che prestano assistenza a un genitore o parente anziano. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Con il trascorrere degli anni può capitare a tutti di ritrovarsi a dover fare i conti con acciacchi di vario tipo. Questi, in effetti, spesso legati proprio all’avanzare dell’età. Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare e per cui si rende necessaria la presenza di qualcuno che possa prestare opportuna assistenza.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere sono diversi gli aiuti economici a favore di chi presta assistenza a genitori o parenti anziani. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Assistenza anziani, importanti aiuti economici nel 2022: tutto quello che c’è da sapere

In genere sono i famigliari a prendersi cura del famigliare, mentre in altri casi si può decidere di affidarsi a una badante. In quest’ultimo caso, ovviamente, bisogna sostenere il relativo esborso economico e per questo motivo abbiamo già visto assieme se è possibile usufruire di aiuti ad hoc per pagare la badante nel caso in cui non dovessero bastare i soldi.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che sono diversi gli aiuti economici previsti nel 2022 a favore di chi presta assistenza a genitori o parenti anziani. Questo, ovviamente, purché in possesso di determinati requisiti. Ma di quali si tratta?

Assistenza anziani, importanti aiuti economici nel 2022: ecco di quali si tratta

Ebbene, tra gli aiuti economici di cui è possibile beneficiare nel corso del 2022 si annoverano i seguenti:

Indennità di accompagnamento . Si presenta come un importante aiuto economico erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e che può essere richiesto da coloro che prestano assistenza a un genitore o altro famigliare anziano a cui sia stato riconosciuto uno stato di invalidità al 100%.

. Si presenta come un importante aiuto economico erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e che può essere richiesto da coloro che prestano assistenza a un genitore o altro famigliare anziano a cui sia stato riconosciuto uno stato di invalidità al 100%. Agevolazioni per coloro che assistano un genitore o un famigliare anziano. Molte sono anche le agevolazioni a favore di coloro che assistono una persona non autosufficiente. Ne è un chiaro esempio la possibilità, in determinati casi, di poter beneficiare della riduzione o addirittura esenzione dal pagamento del bollo auto. Ma non solo, anche il congedo straordinario retribuito di due anni.

per coloro che assistano un genitore o un famigliare anziano. Molte sono anche le agevolazioni a favore di coloro che assistono una persona non autosufficiente. Ne è un chiaro esempio la possibilità, in determinati casi, di poter beneficiare della riduzione o addirittura esenzione dal pagamento del bollo auto. Ma non solo, anche il congedo straordinario retribuito di due anni. Detrazioni fiscali . Tra queste si annoverano una detrazione fiscale del 19% nel caso in cui si sostengano spese di assistenza a favore del famigliare non autosufficiente fino a 2.100 euro, a patto che il proprio reddito non superi 40 mila euro all’anno. Ma non solo, detrazione del 19% per farmaci, fermo restando la franchigia di 129,11 euro o per l’assunzione di badanti e colf.

. Tra queste si annoverano una detrazione fiscale del 19% nel caso in cui si sostengano spese di assistenza a favore del famigliare non autosufficiente fino a 2.100 euro, a patto che il proprio reddito non superi 40 mila euro all’anno. Ma non solo, detrazione del 19% per farmaci, fermo restando la franchigia di 129,11 euro o per l’assunzione di badanti e colf. Bonus assistenza 2022 . Si presenta come un aiuto economico di importo fino a 700 euro a favore di coloro che prestano assistenza a genitori o altri famigliari anziani, anche senza Legge 104.

. Si presenta come un aiuto economico di importo fino a 700 euro a favore di coloro che prestano assistenza a genitori o altri famigliari anziani, anche senza Legge 104. Sconti sulla bolletta dell’energia elettrica. È possibile beneficiare di tale misura se viene riconosciuto al famigliare anziano uno stato di invalidità o disagio fisico tale da dover usare dei macchinari elettromedicali per supporto vitale. In tal caso, ovviamente, è necessario convivere con la persona anziana assistita.

A partire dall’indennità di accompagnamento fino ad arrivare allo sconto in bolletta, quindi, sono diversi gli aiuti economici a favore di chi presta assistenza a genitori o parenti anziani.