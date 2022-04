Buone notizie in arrivo per molti automobilisti che potranno beneficiare di uno sconto dal 5% al 10% sul bollo auto. Ecco chi ne ha diritto.

Tra le voci che pesano maggiormente sulle nostre tasche si annovera indubbiamente la tassa automobilistica. Per questo motivo si invita a prestare attenzioni alle eventuali agevolazioni.

Un periodo storico particolarmente difficile quello in cui ci ritroviamo a vivere. Sono diversi, purtroppo, gli eventi negativi che continuano a segnare le nostre esistenze e che finiscono anche per pesare sulle nostre tasche. Se tutto questo non bastasse, ad aggravare la situazione ci si mette anche il preoccupante aumento generale dei prezzi, che contribuisce a ridurre notevolmente il nostro potere d’acquisto.

Sempre più persone riscontrano delle difficoltà a sostenere le varie spese e per questo motivo non stupisce che in molti volgano un occhio di riguardo a delle possibili agevolazioni. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che sono in arrivo buone notizie per molti automobilisti che potranno a breve beneficiare di uno sconto dal 5% al 10% sul bollo auto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo chi ne ha diritto.

Bollo auto, c’è chi ha diritto ad uno sconto dal 5% al 10%: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia importante prestare attenzione alla prescrizione del bollo auto, in quanto non sempre è possibile fare il ricorso. Sempre soffermandosi sulla tassa automobilista interesserà sapere che giungono davvero ottime notizie per molti automobilisti che potranno beneficiare di una diminuzione dell’importo da pagare dal 5% al 10%. Ma chi ne ha diritto?

Ebbene, entrando nei dettagli si tratta degli automobilisti della Regione Lazio. Proprio quest’ultima, infatti, ha di recente approvato una riduzione della tassa in questione del 5% sull’importo del bollo auto a partire dal 1° gennaio 2023. Ma non solo, nel 2024 è prevista una riduzione pari al 7,5%, mentre nel 2025 del 10%.

Uno sconto che non passa di certo inosservato e per cui non bisognerà presentare alcuna richiesta. I soggetti interessati, infatti, si vedranno riconoscere tale sconto automaticamente al momento del pagamento. Una buona notizia, quindi, per gli automobilisti della Regione Lazio che potranno così pagare un importo più basso per quanto riguarda la tassa automobilistica.

Quest’ultima, ricordiamo, è di competenza delle Regioni. Ne consegue, pertanto, che le agevolazioni disponibili in una determinata Regione non siano messe a disposizione in un’altra. Per questo motivo si consiglia sempre di restare aggiornati sulle disposizioni della propria Regione di competenza, in modo tale da sapere se sono previste o meno eventuali agevolazioni, grazie alle quali poter pagare di meno la tassa automobilistica.