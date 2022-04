Gli ultimi tempi ci vedono sempre più coinvolti in dinamiche che riguardano da vicino i nostri smartphone è li che si concentra tutto.

Il web, nel quale siamo affacciati praticamente 24 ore al giorno è capace di indirizzare qualsiasi situazione graviti intorno alla nostra presenza all’interno di esso. Messaggi, mail, comunicazioni commerciali, truffe o tentativi belli e buoni di raggiri. Poi ci sono alcune situazioni che proprio non riusciamo a leggere, qualcosa che non ci lascia però tanto sicuri e convinti.

Quotidianamente, è giusto dirlo siamo esposti a veri e propri attacchi mirati. Il senso del termine chiaramente è meno violento di quanto si possa immaginare ma è altrettanto vero che l’immagine più opportuna, quella da considerare insomma è proprio quella. Attacchi mirati. Email, sms, promozioni, vantaggi, affari, truffe, tutto di tutto. Il nostro smartphone letteralmente perseguitato per 24 ore al giorno. Come si può leggere tutto questo, oggi? C’è da dire però che in merito a certe dinamiche non si hanno ancora le idee ben chiare.

Negli ultimi tempi tra gli smartphone degli italiani stanno facendo capolino due particolari numeri di telefono, identificati e chiaramente notati in più di una occasione da tantissimi utenti. 3509582567 e 3381083460, questi i due numeri in questione ed in questo caso proveremo a capire di cosa si tratta davvero, cosa si nasconde dietro l’insistenza di questi due recapiti telefonici. Qualche idea, portali come ad esempio “Bufale.net” se la sono fatta, e proprio per questo hanno condiviso sul web come sempre le proprie riflessioni in merito.

Quei numeri che ci tempestano di chiamate: cosa è stato scoperto in merito

Nel caso specifico del primo numero in questione, parliamo dunque del 3509582567 dovrebbe trattarsi, almeno stando a quanto riportato anche da numerosissimi utenti del web di chiamate per fini commerciali, lato investimento provenienti da Amazon. Sempre più spesso succede di essere contattati per questioni legate al trading, alla possibilità di investire anche piccole somme di denaro in un circuito che ultimamente sta più che mai sdoganando iniziali remore da parte dei cittadini di ogni parte del mondo.

Ad ogni modo anche nel caso del trading i dubbi sono tantissimi tra gli utenti che giudicano non sempre come probabile l’effettiva presenza di Amazon dietro una simile dinamica. Dubbi forti anche per l’altra utenza in questione, quel 3381083460 al quale si faceva riferimento in precedenza. In questi casi si parla, cosi come molti affermano di un presunto fornitore di energia e gas che letteralmente tempesta di chiamate gli utenti, i potenziali clienti insomma. Ci troviamo insomma di fronte a veri e propri attacchi mirati, cosi come si diceva.

La verità, in entrambi i casi è che ci troviamo di fronte a due logiche figlie dei tempi che viviamo. Attacchi selvaggi che nascono dalla numerosissima scelta che si ha in merito alla possibilità di approcciarsi a nuovi clienti. Tanti i mezzi, le modalità, i recapiti, tutto a disposizione di chi può letteralmente coprirci di tentativi di approccio. Il contesto commerciale è chiaramente oggi del tutto variato rispetto a pochi anni fa e non è detto che l’utente alla fine riesca a liberarsi dalla morsa degli infiniti suggerimenti. Il contesto in cui viviamo è questo, il guaio è che prima o poi finiremo con il rassegnarci.