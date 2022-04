Diversi oggetti del passato come monete rare e sim oggi possono avere una quotazione decisamente elevata. Ecco quali sono i pezzi più preziosi

I collezionisti sono disposti a fare delle vere e proprie follie per alcuni esemplari difficili da reperire o che risalgono a diversi anni addietro.

Avere nelle proprie cantine o nelle proprie soffitte oggetti ormai obsoleti o rari può essere un’autentica risorsa. Le monete ad esempio sono una vera e propria miniera d’oro. Gli appassionati di numismatica sono infatti sempre alla ricerca di nuovi tasselli per impreziosire la propria collezione.

Fanno parte di questo ricco e variegato mondo anche i francobolli, i modellini e le bambole. In questa sede però l’attenzione è riposta anche sulle Sim rare, che non sono per niente semplici da scovare. Alle volte però i migliori tesori sono nascosti sotto casa. Quindi non è detto che involontariamente non ne possediamo qualcuna.

Monete rare e sim vecchie: quali valgono di più sul mercato

Secondo quanto riporta Tecnoandroid, il valore di alcune monete e Sim potrebbe avere avuto un’ulteriore impennata. Partendo da quest’ultime, quelle con combinazioni che rientrano nella serie “Top Number” o “Gold Number” sono state battute all’asta o vendute normalmente a cifre che vanno da 343 ad arrivare 8.600 euro.

Per quanto concerne le monete, per chi è più avvezzo alla materia, il loro valore è strettamente correlato dalla tiratura e dalla reperibilità. In virtù di ciò, ecco quali sono sempre secondo Tecnoandroid le “perle” più preziose:

Andorra 2015, 2017, 2018,

Belgio danni 2000, 2001, 2005, 2006,

Cipro 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

Estonia del 2016,

Finlandia seconda serie dal 2013 al 2018,

Francia dal 2000 al 2010 e dal 2013 al 2018,

Germania a partire dal 2008 ad arrivare al 2018 (quelle con segno A, D, F, G o J).

A queste vanno aggiunte anche Grecia dal 2012 al 2018, Irlanda del 2016 e del 2017, Lettonia del 2015 e 2018, Lituania del 2018, Lussemburgo del 2017 e 2018, Malta dal 2011 al 2015, Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017, Olanda del 2016, 2017,2018, Portogallo del 2012 e del 2013, Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016, Slovacchia dal 2018 al 2018 e Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (ad eccezione del 2004). Insomma la scelta è ampia, ragion per cui ci si potrebbe tranquillamente trovare tra le mani una delle suddette monete e guadagnare cifre più o meno consistenti.