Occhio all’Isee, in determinati casi c’è chi avrà questo bonus in automatico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buone notizie in arrivo per molte famiglie che potranno beneficiare di questo importante bonus che verrà riconosciuto automaticamente. Ecco di quale si tratta.

Ormai da due anni a questa parte, purtroppo, ci ritroviamo a dover fare i conti con tutta una serie di situazioni che hanno un impatto non indifferente sulle nostre tasche. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti in effetti i fattori che contribuiscono a ridurre notevolmente il nostro potere d’acquisto.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte famiglie che, in presenza di un Isee con valore fino a 12 mila euro, avranno la possibilità di beneficiare di questo bonus automaticamente. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Bonus, occhio all’Isee, c’è chi avrà questo bonus in automatico: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto che l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Ovviamente più basso è il valore di questo dato, maggiore è il numero di agevolazioni a cui è possibile accedere. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte persone.

Quest’ultime, in presenza di un Isee con valore fino a 12 mila euro, infatti, avranno la possibilità di beneficiare a partire da aprile fino alla fine del 2022 di questo bonus in modo automatico. Ma di quale si tratta?

Ebbene, si tratta del tanto atteso bonus sociale per le bollette dell’energia elettrica e del gas. Proprio soffermandosi su questo importante aiuto, è importante sapere che grazie all’ultimo decreto legge l’esecutivo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari.

Bonus luce e gas: sconto automatico in bolletta

A partire dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, infatti, il tetto massimo del valore Isee previsto per poter accedere a tale agevolazione è pari a 12 mila euro, anziché 8.265 euro.

Per quanto riguarda il bonus gas, oltre al numero di componenti del nucleo famigliare, viene presa in considerazione anche la zona climatica e la categoria d’uso. Un bonus indubbiamente importante, per il quale non bisogna presentare alcuna domanda. Il bonus bollette, infatti, viene riconosciuto automaticamente.

A tal fine bisogna però compilare la DSU, quest’ultima d’altronde necessaria per ottenere l’Isee. Questi dati, presenti nelle banche dati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, vengono quindi acquisiti in modo automatico, con l’Arera che riconosce uno sconto direttamente in bolletta a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti.