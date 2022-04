A partire da Massimo Cannoletta fino ad arrivare al diciottenne Alessio, ecco quanto hanno vinto i campioni de L’Eredità.

Diventati noti grazie alla partecipazione al noto game show di Rai Uno, ecco quanto hanno portato a casa alcuni dei campioni che hanno legato il loro nome a quello del programma.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati del piccolo schermo italiano si annovera indubbiamente L’Eredità di Rai 1. In grado di attirare ogni sera l’attenzione di una grande fetta di pubblico, non stupisce che siano davvero in molti ad essere curiosi di conoscere le sorti dei vari concorrenti in gara. Diversi, d’altronde, sono i campioni che hanno legato il loro nome a quello del noto game show con al timone Flavio Insinna.

A tal proposito sono in molti, ad esempio, a chiedersi quanto hanno vinto i campioni de L’Eredità a partire da Massimo Cannoletta fino ad arrivare al diciottenne Alessio, passando, ovviamente, per i campioni delle ultime serate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Da Massimo Cannoletta ad Alessio, ecco quanto hanno vinto i campioni de L’Eredità: le cifre

Tra i campioni più apprezzati e vincenti de L’Eredità si cita senz’ombra di dubbio Massimo Cannoletta. Quest’ultimo, ricordiamo, nel 2020 ha partecipato a 51 puntate del game show, prendendo parte a 33 ghigliottine e riuscendo in questo modo a portarsi a casa ben 280 mila euro in gettoni d’oro.

Recordman de L’Eredità, continua ad essere il campione imbattuto, sia dal punto di vista dei soldi vinti che delle presenze. Come non citare, poi, Lorenzo Petrarca, che a soli 24 anni ha vinto ben 210 mila euro.

Tra i campioni più amati, poi, il giovane Alessio. Ad appena 18 anni, è stato in grado di dimostrare di avere molte conoscenze e un’ottima preparazione in tutte le materie, riuscendo a vincere ben 162.500 euro.

Dopo il giovane Alessio, altri campioni hanno legato il loro nome a quello del programma, come ad esempio Michele che ha vinto 12.500 euro grazie alla parola “buonanotte”. Nella puntata del 2 aprile 2022, invece, la campionessa in carica, Claudia, ha portato a casa ben 80 mila euro in gettoni d’oro. Una cifra indubbiamente non indifferente!