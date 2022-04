Adidas ha presentato la sua ultima creazione, in collaborazione col noto marchio di cristalli. Le Adidas Predator con Swarovski sono destinate a chi vuole brillare, e non solo in campo.

Non solo luci e design, però, contraddistinguono il modello a edizione limitata. Il brand da sempre crea le scarpe da calcio per enfatizzare e migliorare le performance degli atleti. Infatti le Predator sono uno dei modelli che i calciatori amano particolarmente. Ma come sono fatte le nuove “Adidas Meet Swarovski”? E soprattutto, costeranno una fortuna?

Adidas Predator con Swarovski, le caratteristiche

Indubbiamente vedendo il nuovo modello di Predator, brillano gli occhi. Non sono certo le prime calzature che vengono impreziosite da brillantini, borchiette, applicazioni o metallerie. Ma qui stiamo parlando di scarpe coi tacchetti, quindi pensate e concepite per chi scende in campo. Oltre al favoloso design, le Predator si distinguono per la cura posta in ogni minimo dettaglio.

Le tecnologie, i materiali e le linee sono pensate per impreziosire (anche) le doti del giocatore. Una particolare tomaia, “Zone Skin”, offre un perfetto controllo della palla, perché è composta da 4 sezioni progettate per ottimizzare l’effetto del tiro, la potenza, ma soprattutto il controllo e il dribbling. Grazie alla tecnologia “Power Facet” dedicata all’avampiede, è possibile regolare il peso proprio nella zona frontale d’impatto.

Ciò che, tra l’altro, viene apprezzato dagli sportivi è senza dubbio il collarino, che calza alla perfezione e non dà i fastidi che di solito procurano i classici lacci. Il pezzo forte arriva anche nella parte inferiore, dai tacchetti che sembrano usciti dal mondo dei ghiacci, che offrono un grip eccezionale ai giocatori professionisti.

Ma ovviamente la peculiarità è l’incontro coi cristalli più famosi al mondo, gli Swarovski, scelti per adornare le famose “three stripes”, le tre strisce che contraddistinguono il brand Adidas. Incastonati nel logo, offrono un’ulteriore colpo d’occhio ed è impossibile non notarle. Già ci si immagina quali giocatori di calcio avranno voglia di stupire i fan, e come queste scarpe potranno illuminare (letteralmente) il campo da calcio, e chissà, creare giochi di luce davvero intriganti.

Per il momento possiamo sicuramente dire che anche il prezzo è davvero brillante: nonostante si tratti di un modello esclusivo e a edizione limitata, le Adidas Predator Edge Crystal costano 350€. Una cifra più che abbordabile per una scarpa che ha già fatto scalpore alla prima apparizione negli spot.