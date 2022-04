Famoso influencer, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Tommaso Zorzi.

Vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è anche un famoso influencer che vanta tantissimi follower su Instagram.

È stato opinionista de L’Isola dei famosi. Sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Tommaso Zorzi: chi è, altezza, carriera

Nome: Tommaso Zorzi

Altezza: 190 cm

Peso: 75 kg

Data di nascita: 2 aprile 1995

Luogo di nascita: Milano

Nato a Milano il 2 aprile 1995, Tommaso Zorzi è alto 190 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha vissuto per diversi anni a Londra, dove ha studiato Business Management, per poi tornare a Milano dove ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Influencer seguito da tantissimi follower su Instagram, Zorzi è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza.

Nel 2018 ha partecipato a Pechino Express in coppia con Paola Caruso, per poi diventare uno dei concorrenti di Dance Dance Dance. Nel 2020 ha condotto il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play con Giulia Salemi. Sempre nello stesso anno ha pubblicato anche il suo primo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri“. Ha anche partecipato e vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Se tutto questo non bastasse nel 2021 è stato anche uno degli opinionisti de L’Isola dei famosi.

Tommaso Zorzi: vita privata, compagno, figli

La vita privata di Tommaso Zorzi ha attirato molto l’attenzione dei suoi fan, tanto che lo stesso influencer ha pubblicato un libro in cui racconta, usando toni ironici e divertenti, alcune sue sfortune sentimentali. Al momento sembra sia single, mentre per quanto riguarda il suo passato amoroso, è stato sentimentalmente legato a Marco Ferrero, meglio conosciuto con il nome di Iconize.

In seguito ha avuto una frequentazione anche con Armando Condemi, un designer di Milano. Il tutto era partito per gioco, con i due che volevano dimostrare come è possibile realizzare una fake news. Alla fine, però, sono diventati realmente una coppia, con la loro storia che è giunta a termine a inizio 2020.

Tommaso Zorzi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quanto si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Tommaso Zorzi. Stando ad alcune indiscrezioni avrebbe percepito circa 3 mila euro per ogni settimana trascorsa nella casa più spiata d’Italia. Vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è aggiudicato il premio da 100 mila, che l’influencer ha deciso di devolvere per intero in beneficenza. In particolare ha destinato tale somma alle RSA che si occupano di anziani.

Come opinionista de L’Isola dei famosi, anche in questo caso non è dato sapere a quanto ammontasse il suo cachet per ricoprire tale ruolo nel reality. Visto il successo riscosso grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip, però, sono in molti ad ipotizzare che abbia percepito un po’ di più rispetto alle colleghe Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi che, a quanto pare, percepirono rispettivamente 25 mila e 20 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta di rumors e non sono giunte conferme in merito.

A proposito di compensi, inoltre, nel corso di un’intervista di qualche tempo fa a Vanity Fair, lo stesso Zorzi aveva dichiarato: “Se si guadagna di più con la TV o con Instagram? Non è che con la tv si guadagni tantissimo, a meno se non sei Carlo Conti. Non posso parlarle, però, dell’altra faccia della medaglia perché io non faccio sponsorizzazioni su Instagram: cerco di tenere il mio profilo spontaneo, senza sporcarlo con dimagranti, scrub al caffè e compagnia bella“.

Tommaso Zorzi: Instagram

Particolarmente seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, Tommazo Zorzi è molto seguito su Instagram dove condivide spesso foto e video della sua vita privata e professionale.