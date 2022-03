Qual è la migliore strategia per vincere al Superenalotto e cambiare per sempre la propria vita? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Jackpot da urlo quello in palio con la prossima estrazione del Superenalotto con molti che sperano di trovare la combinazione vincente e portare così a casa una cifra da capogiro.

Alimentazione, bollette, istruzione dei figli, tempo libero, piccoli imprevisti quotidiani e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che finiscono per avere un impatto non indifferente sulle nostre tasche. Non stupisce, quindi, che siano in molti a sognare di cambiare finalmente la propria vita, magari grazie ad una vincita da capogiro.

Proprio in tale ambito, in effetti, a destare particolare attenzione è il jackpot del Superenalotto che ha raggiunto quota 180,4 milioni di euro. Un montepremi da urlo che porta in tanti a chiedersi quale sia la migliore strategia da poter utilizzare per riuscire a centrare l’ambito 6. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Superenalotto, qual è la migliore strategia per vincere e cambiare la propria vita: tutto quello che c’è da sapere

I soldi non sono garanzia di felicità, ma aiutano indubbiamente a risolvere un bel po’ di situazioni problematiche. Non stupisce, quindi, che ad ogni estrazione siano in tanti a tentare la fortuna, con la speranza di centrare l’ambito 6 e raggiungere finalmente la tranquillità, almeno per quel che riguarda l’aspetto economico.

Le probabilità che questo sogni si tramuti in realtà, come risaputo, sono purtroppo molto basse. Allo stesso tempo è ovvio che solo provandoci è possibile, eventualmente, riuscirci. Da qui la decisione di molti, ad esempio, di volgere un occhio di riguardo all’Oroscopo, in modo tale da sapere se in un determinato periodo la dea bendata sia o meno dalla propria parte.

A tal proposto, in effetti, interesserà sapere che sono in arrivo soldi per questi segni zodiacali baciati dalla dea bendata fino a fine marzo. Oltre all’eventuale flusso positivo di stelle e pianete, inoltre, sono in molti a voler sapere quale sia la miglior strategia da poter utilizzare per cercare di fare 6. Ebbene, come è facile immaginare, non è possibile dare una risposta certa ed univoca in tal senso. Anzi, le probabilità di riuscire in questa impresa sono, come già detto, davvero molto basse.

Superenalotto, occhio a sistemi e strategie: la verità che non ti aspetti

Allo stesso tempo vi sono alcune piccole strategie che sembra possano contribuire ad aumentare le possibilità di vittoria. In particolare, a tal fine, giungono in aiuto diversi sistemi. Come riportato sul sito superenalotto.net, ad esempio, è possibile optare per dei sistemi integrali. In pratica, anziché giocare solo sei numeri, è possibile sceglierne di più.

Ovviamente più numeri si giocano, maggiori saranno le combinazioni e le probabilità di vincita, così come i costi da sostenere. Se ad esempio giochi sette numeri, allora avrai a disposizione sette combinazioni da sei numeri, per un costo pari a 7 euro. Nel caso in cui, invece, decidi di giocare otto numeri, allora vengono generate 28 combinazioni, per un costo totale pari a 28 euro e così via.

Ma non solo, è possibile anche giocare il Superstar, riuscendo in questo modo ad aumentare allo stesso tempo le possibilità di portare a casa un bel gruzzoletto. In particolare è possibile selezionare anche più numeri SuperStar grazie ai cosiddetti sistemi Multistella. Anche in questo caso, ovviamente, i costi aumentano all’aumentare dei numeri selezionati.

Ad esempio se si decide di optare per un Multistella 7, ovvero dieci sistemi integrali di sette numeri e un numero SuperStar per sistema, allora il costo è pari a 105 euro. Nel caso in cui si opti per Multistella 8, con ad esempio cinque sistemi integrali di otto numeri e un SuperStar per sistema, allora il costo è pari a 210 euro e così via.

Superenalotto, occhio a sistemi e strategie: l’importanza di non esagerare

Tra le soluzioni più economiche, poi, si annoverano i sistemi integrali ridotti. Grazie a quest’ultimi è possibile selezionare più di sei numeri, senza però acquistare tutte le possibili combinazioni. In questo modo si hanno meno possibilità di centrare l’ambito 6, mentre aumentano quelle di vincere premi di altre categorie, quali ad esempio il 5, oppure il 4 o il 3.

Oltre ai sistemi fino a ora citati, vi sono ovviamente anche altre strategie che molti giocatori utilizzano pur di cercare di trovare la combinazione vincente. Ovviamente, come già detto, non si tratta di una scienza esatta e pertanto non è possibile stabilire a priori quale sia la migliore strategia in assoluto da utilizzare per poter vincere al Superenalotto.

In molti, ad esempio, decidono di acquistare alcuni dei sistemi proposti nelle tabaccherie, oppure giocare più combinazioni, dividendo i relativi costi, così come eventualmente le vincite, con amici o parenti. A prescindere da quale sia la modalità prescelta, si invita sempre a non esagerare, evitando di spendere cifre esorbitanti che, in caso di mancata vincita, potrebbero pesare gravemente sul bilancio famigliare.