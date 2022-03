Quanto vale nel 2022 l’oro usato? La risposta sorprende tutti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Considerato il bene rifugio per eccellenza, sono in molti a voler sapere quanto vale nel 2022 l’oro usato.

I soldi sono utili in diverse circostanze e per questo motivo non stupisce che in tanti decidano di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, così come non mancano, allo stesso tempo, coloro alla ricerca di possibili opportunità di investimento, questo con la speranza di ottenere un ritorno economico.

Proprio in tale ambito, pertanto, non si può non annoverare il bene rifugio per eccellenza, ovvero l’oro, che da sempre è in grado di attirare l’interesse di un gran numero di investitori. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo sono in molti a voler sapere quanto vale nel 2022 l’oro usato. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Oro usato, quanto vale nel 2022 il bene rifugio per eccellenza: tutto quello che c’è da sapere

Metallo prezioso difficile da scovare, abbiamo già avuto modo di vedere che è possibile trovare l’oro anche in Italia. Ebbene, sempre soffermandosi su questo bene rifugio, sono in molti a voler sapere quale sia il suo valore nel 2022.

Ebbene, come riportato da Talky Music, il prezzo dell’oro ha registrato nel corso dell’ultimo anno dei livelli importanti, ovvero 1.900 dollari l’oncia. Allo stesso tempo si sono registrati anche numerosi cali di prezzo, che hanno portato molti esperti del settore ad ipotizzare che nel corso del 2022 il trend non sarà in rialzo.

Anzi, sia nel 2022 che all’inizio del 2023 si stima che si dovrà fare i conti con un trend ribassista. In particolare si stima che nel corso del 2022 l’ora possa perdere il 16% del suo valore, finendo così per avere rendimenti tra 1.500 dollari e 1.550 dollari l’oncia. Sempre in base alle ultime stime, inoltre, si prevede che l’oro potrebbe continuare a scendere anche nel corso del primo trimestre del 2023.

In quest’ultimo caso il valore potrebbe addirittura essere pari a circa 1.450 dollari l’oncia. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime riguardanti il valore dell’oro nel corso del 2022. Non resta quindi che attendere e vedere cosa accadrà nell’anno in corso.