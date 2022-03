Nuova estrazione del Superenalotto e paese ancora una volta con il fiato sospeso per un evento che potrebbe cambiare la vita di molti.

Milioni di italiani ancora una volta con il fiato sospeso per l’estrazione del Superenalotto che si preannuncia tra le più calde in assoluto. Il bottino è da record, nessun altro concorso può vantare un premio tanto altro. L’attesa dura da quasi un anno. Il “6” è ormai l’oggetto del desiderio per tutti quei giocatori che non aspettano altro che vederlo saltare fuori dall’urna.

L’estrazione di questa sera è di quelle che resteranno nella storia, l’attenzione, la concentrazione anche, paradossalmente, l’attesa è tutta riposta in questa sera. Questa come altre, come quelle che verranno dopo rappresenteranno il momento ella vita per milioni e milioni di giocatori in giro per il paese. Il Superenalotto è arrivato ormai a toccare vette davvero incredibili. Il jackpot finale, quello che arriva nel caso in cui si manifesti dopo quasi un anno il “6” tanto sospirato è di quelli d’eccezione.

177 milioni di euro, a tanto ammonta il bottino finale nel caso in cui dovesse essere estratta la sestina vincente. Un premio che al momento quasi andrebbe a sfiorare quello assoluto in Italia legato sempre al Superenalotto, ben 209 milioni di euro, qualche anno fa. In nessuna altra parte del mondo un gioco a premi vanta un jackpot tanto imponente. L’Eurojackot la lotteria europea ha fissato ad oggi il suo montepremi a 37 milioni di euro, mentre l’Euromillions è a 26 milioni di euro.

Superenalotto, in palio il jackpot dei record: 177 milioni di euro rappresentano una cifra davvero impossibile da immaginare

Lodi, 13 agosto 2019, con una schedina da 2 euro ci si portava a casa la bellezza di 209 milioni di euro, record assoluto come si diceva in precedenza. Un anno fa più o meno, maggio 2021, a Montappone nelle Marche l’ultimo “6” conquistato per un bottino finale pari a 156 milioni di euro. Oggi si spera possa essere la volta buona per vedere un nuovo vincitore, un nuovo milionario un nuovo sognatore al quale è stata data una incredibile possibilità.

L’estrazione dello scorso giovedì 24 marzo, l’ultima, ha prodotto i seguenti risultati. Delusi però i giocatori italiani considerato che come ben noto, il “6” ancora una volta si è nascosto nell’urna:

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 2 101.225,45 € Punti 4 524 394,64 € Punti 3 20.937 29,67 € Punti 2 332.869 5,79 €

Le quote del SuperStar:

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) 5 Stella 0 – 4 Stella 1 39.464,00 € 3 Stella 119 2.967,00 € 2 Stella 1.802 100,00 € 1 Stella 13.011 10,00 € 0 Stella 29.761 5,00 €

L’attesa è davvero tanta e stasera potrebbe essere la serata giusta per milioni di italiani che hanno già giocato la propria idea di estrazione, per dirla in un modo del tutto particolare. Sei numeri tirati fuori da chissà quale evento, ricorrenza o pensiero, angolo della mente. Sei numeri per provare a battere crisi, covid, guerra e tutto quanto pronto a mettersi tra noi e la potenziale serenità. Andare via, chissà dove con un bottino del genere e ripartire da zero, o meglio da 177 milioni. Un sogno ad occhi aperti insomma.

Vincere per continuare a vivere in un certo senso. La vittoria che diventa speranza, il Superenalotto che diventa e da speranza. Il gioco che restituisce quel brivido quella possibilità di cambiamento altrimenti introvabile altrove. Chissà stasera come andrà, cosa succederà, se i sei numeri finalmente, da quell’urna, vedranno tutti insieme la luce.