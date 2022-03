Il Superenalotto ancora una volta tiene un paese in ansia. Il jackpot complessivo è ormai altissimo. Tutti pretendono di sognare il colpo.

L’attenzione del paese intero è ancora tutta rivolta all’estrazione del Superenalotto. Il gioco, ormai entrato nelle grazie dei cittadini italiani riesce a catalizzare come non mai la concentrazione e le speranze degli italiani. Il jackpot, altissimo, molto vicino al suo record storico, obbliga tutti a sognare il colpo della vita. Mettere insieme una sfilza di numeri tirati fuori da chissà quale considerazione, discorso o riflessione e sperare che il tutto succeda cosi come nei sogni più nascosti. Una vincita milionaria per cambiare vita, totalmente.

I sogni degli italiani insomma celati dietro sei numeri. Una combinazione magica che potrebbe completamente trasformare la vita di chiunque. I momenti che viviamo oggi non sono certo tra i più entusiasmanti in assoluto. La pandemia, la minaccia di una guerra che possa coinvolgere numerosi paesi, pensieri, riflessioni che di certo non riescono a farci apprezzare questo particolare momento storico. Dall’altra parte l’opzione della vincita milionaria per provare a ribaltare tutto, ogni cosa. Vincere e dimenticare tutto, almeno provarci.

Ancora una volta, però, il “6” tanto atteso non ha voluto saperne di venire fuori. Ancora una volta per i giocatori di tutto il paese ci si è dovuti “accontentare”, chiaramente si fa per dire del gradino più basso, il “5”. A festeggiare sono gli abitanti di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Un loro concittadino ha infatti messo a segno un colpo davvero niente male. La schedina vincente, che ha portato al “5” in questione è stata giocata presso il punto vendita Sisal Crizia Cafè situato in via Mazzini, 71. Il bottino assolutamente dignitoso è pari a 103.782,09 euro.

Superenalotto, il “6” tiene tutti in ansia: il jackpot milionario non vuole saperne di far sognare gli italiani

La combinazione vincente: 27, 30, 49, 68, 74, 88, J 64, SS 11 ha quindi portato senz’altro gioia e soddisfazione nel modenese con una vincita che ha superato i 100mila euro. L’ultimo concorso del SuperEnalotto SuperStar ha portato nelle tasche degli italiani un bel po’ di vincite e di questo tutti sembrano per lo meno essere soddisfatti. L’attuale jackpot arrivato ormai a 176,7 milioni di euro è inutile dirlo fa sognare e non poco gli italiani, tutti. Giocatori incalliti e non guardano a quella cifra e sognano una vita completamente resettata e pronta a ripartire da zero.

L’ultimo “6” realizzato nel nostro paese risale allo scorso maggio. 156 milioni di euro nel piccolissimo comune marchigiano di Montappone. Il record assoluto di vincita inerente al Superenalotto è invece pari a 209 milioni di euro vinti, un bel po’di anni fa. Il jackpot attuale sembra potersi avvicinare a quelle cifre, almeno stando a quello che è l’andamento odierno, con la combinazioni vincenti conclamate che non vanno oltre il “5+1”. Gli italiani insomma sognano di portarsi a casa quel bottino tanto meravigliosamente alto.

Sognano di ricominciare come se nulla finora fosse accaduto. Tanti, troppi milioni di euro, una cifra assolutamente ingestibile, almeno cosi dicono gli esperti, per chi ha sempre condotto una vita come dire, nella media. Un problema che però milioni di italiani vorrebbero avere presto. Meglio ragionare di certe cose sapendo di averli a disposizione tutti quei soldi, penserebbero i più. La speranza insomma è più che viva che mai. Sognare costa niente. Oggi, il sogno, per certi versi è insomma quasi d’obbligo.