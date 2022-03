Diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma L’Eredità, ecco quanto ha vinto fino ad oggi il campione Alessio.

Quanto ha vinto fino ad ora il campione de L’Eredità Alessio? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati si annovera senz’ombra di dubbio L’Eredità di Rai 1. In grado di attirare ogni sera l’interesse di una grande fetta di pubblico, sono in molti ad essere curiosi di conoscere le sorti dei vari protagonisti in gara e allo stesso tempo cercare di rispondere da casa ai vari quesiti.

In particolare ad attirare l’interesse del pubblico, a partire dallo scorso 14 febbraio, è il giovane Alessio. Pluricampione del quiz game con al timone Flavio Insinna, quanto ha portato a casa fino ad ora Alessio? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’Eredità, quanto ha vinto il campione Alessio: tutto quello che c’è da sapere

Studente del liceo linguistico Kant di Roma, Alessio ha appena 18 anni. Diventato noto grazie alla sua partecipazione al quiz – game L’Eredità, ha vinto la sua prima puntata lo scorso 14 febbraio e da allora non si è più fermato.

In grado di dimostrare di avere molte conoscenze e un’ottima preparazione in tutte le materie, sono in molti a sperare che il giovane Alessio possa seguire le orme di altri campioni de L’Eredità, come ad esempio Massimo Cannoletta. Quest’ultimo, ricordiamo, nel 2020 ha partecipato a 51 puntate del game show, prendendo parte a 33 ghigliottine e riuscendo a portarsi a casa ben 280 mila euro in gettoni d’oro.

Ebbene, proprio soffermandosi sui soldi, sono in molti a chiedersi quanto ha vinto fino ad ora il campione Alessio. Protagonista indiscusso del programma da ormai più di un mese, interesserà sapere che Alessio ha vinto 35mila euro in gettoni d’oro. Una cifra che non passa di certo inosservata, che si rivela essere il risultato di due successi alla Ghigliottina, uno il 27 febbraio mentre l’altro il giorno 8 marzo.

In grado di ammaliare il pubblico a casa con la sua bravura, nonostante la sua giovane età dimostra ogni sera di conoscere molte nozioni, con il suo percorso che continua ad incantare i tantissimi italiani che seguono il noto programma di Rai 1.