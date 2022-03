Quanto guadagna Delia Duran, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Ecco le informazioni disponibili in merito.

Modella e attrice di origine venezuelana, sono in molti ad essere curiosi di sapere quanto ha guadagnato Delia Duran nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Finita di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Delia Duran è riuscita, nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, a farsi apprezzare e conoscere dal pubblico a casa.

Sentimentalmente legata da anni ad Alex Belli, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Delia Duran: chi è, altezza, carriera

Nome: Nusat De Valle Duran Perez

Altezza: 170 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 17 aprile 1988

Luogo di nascita: Mérida (Venezuela)

Nata a Mérida, in Venezuela, il 17 aprile 1988, Nusat De Valle Duran Perez, meglio conosciuta come Delia Duran, è alta 170 cm ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Da sempre appassionata di recitazione, ha iniziato a muovere i primi passi in tale contesto grazie ad alcune telenovelas girate nel suo Paese di origine.

Allo stesso tempo ha studiato marketing per diventare manager, per poi decidere di trasferirsi in Italia. Inizia quindi a lavorare come modella e fotomodella, per poi essere scelta per recitare in alcune fiction. In particolare ha preso parte a “Il bello delle donne”, “L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo” e a “Furore 2”.

Ma non solo, ha ricoperto anche il ruolo di valletta del programma La repubblica delle donne con al timone Piero Chiambretti. Nel 2019 ha partecipato assieme ad ad Alex Belli a Temptation Island Vip, mentre nel 2022 è stata una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini.

Delia Duran: vita privata, ex, marito, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran Delia ha alle spalle un matrimonio finito. A partire dal 2018, invece, è sentimentalmente legata all’attore Alex Belli. I due si sono scambiati una promessa, nonostante l’attore sia ancora tecnicamente legato alla ex moglie. Delia Duran e Alex Belli non hanno figli, ma hanno dichiarato, anche nel corso della loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, di volerne uno.

Delia Duran: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Delia Duran. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, a tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i compensi sono differenti a seconda della popolarità del concorrente. In particolare dovrebbero oscillare tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare l’effettivo guadagno finale, pertanto, è il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Sempre Delia Duran, inoltre, come già detto, ha preso parte assieme ad Alex Belli a Temptation Island Vip. A tal proposito interesserà sapere che, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Dagospia, le coppie, prima di prendere parte a questo programma firmerebbero un contratto per una cifra pari a 1.800 euro per due settimane.

Importo che aumenta fino a 2.700 euro per tre settimane, ovvero la durata massima di permanenza all’interno del villaggio. Tutto questo, ovviamente, con soggiorno incluso e senza ulteriori costi. Avendo partecipato alla versione vip del programma, però, è possibile ipotizzare che abbia percepito dei compensi più alti.

Se a tutto questo si aggiungono poi i compensi derivanti dai vari programmi e fiction a cui ha preso parte, ecco che è possibile ipotizzare delle cifre non indifferenti. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni della compagna di Alex Belli.

Delia Duran: Instagram

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Delia Duran condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.